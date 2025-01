Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

El ministro de Defensa alemán dice en Kiev que no es hora de hablar de fuerzas de paz

Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, consideró este martes en el marco de su visita a Kiev que "no es hora de hablar de fuerzas de paz" en Ucrania, país que va camino de cumplir tres años defendiéndose de la invasión que lanzó Rusia contra su territorio. "No es hora de hablar de fuerzas de paz. Si lo hubiéramos hecho, no lo hablaríamos en público, porque estamos ante una cuestión de negociaciones entre Rusia, Ucrania y otros países", dijo el ministro en un encuentro con los medios en el marco de una visita en la que se reunió con varios responsables del Ejecutivo ucraniano, incluido el presidente Volodímir Zelenski. "No habría sido inteligente hablar de eso, en caso de que ocurra una cosa u otra y por eso no hablamos de eso", abundó Pistorius, que sí confirmó al jefe de Estado de Ucrania que el apoyo de Alemania está asegurado más allá de las elecciones generales que celebra el país centroeuropeo el próximo 23 de febrero.