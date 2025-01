Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora de Israel, Gaza y Siria

Familiares de rehenes se manifiestan contra un posible alto el fuego

Un grupo de familiares de rehenes y de soldados israelíes muertos se han manifestado este lunes en Jerusalén para protestar por la posibilidad de que el Gobierno israelí acuerde un alto el fuego en la Franja de Gaza. "No tenéis el mandato de rendiros a Hamás", reza una de las pancartas de los manifestantes, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. También hay multitud de fotografías de sus familiares con frases como "Sus muertes nos llevan a la victoria". Entre los participantes hay miembros del foro de familias de rehenes Tikva (Esperanza), grupo que defiende que solo la presión militar puede propiciar la liberación de los rehenes.