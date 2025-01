Incendios en Los Ángeles, hoy en directo: origen, causa, mapa y última hora de los fuegos en California

La jefa de Bomberos de Los Ángeles denuncia que los recortes están afectando a la lucha contra los incendios

La jefa de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés), Kristin Crowley, ha denunciado que el recorte de 17 millones de dólares (unos 16,6 millones de euros) en el presupuesto de la administración municipal para el cuerpo ha afectado la capacidad de enfrentar los incendios forestales que azotan la ciudad y que han dejado al menos once muertos. "Ya no podemos mantenernos donde estamos. No tenemos suficientes bomberos", ha aseverado Crowley en declaraciones recogidas por la cadena CNN.