"Cuando volví a entrar y grité su nombre, no me respondió": el relato de la hermana de Victor Shaw, fallecido en los incendios de Los Ángeles

La lucha contra el fuego continúa mientras los incendios "más devastadores" de California siguen sin control en Los Ángeles. La cifra de víctimas mortales ha ascendido a 10, aunque las autoridades no descartan que aumente en los próximos días. De momento, solo tres fallecidos han sido identificados. Entre ellos, se encuentra Victor Shaw, de 66 años, quien murió en su casa en Monterosa Drive, un callejón cerca del bosque en Altadena. La hermana de Victor Shaw, Shari Shaw, explicó a ABC News que Victor había ignorado las órdenes de evacuación en la región.

Shari relata que fue en busca de su hermano, pero tuvo que irse por miedo a que el fuego también la alcanzara a ella. "Abrí la puerta principal y grité, "Victor, tenemos que salir. Ya está, tenemos que salir, el fuego ya está aquí"", recuerda. "Cuando volví a entrar y grité su nombre, no me respondió", refiere Shari. "Me tuve que ir porque las llamas eran muy grandes y volaban como una tormenta de fuego", comenta Shari entre lágrimas. Al Tanner, amigo de la familia, encontró su cuerpo frente a la casa con una manguera en las manos. "Pensamos que quizás había intentado apagar el fuego o tal vez había intentado abrirse camino hacia su camión, o tal vez se había rociado a sí mismo", explica Shari.

Uno de los vecinos de Victor Shaw, Willie Jackson, de 81 años, explica a 'The New York Times' que era la casa que los padres de Shaw habían comprado en los 70 y dónde Victor vivió desde su infancia. "La casa tenía mucho significado para él", añade Jackson. "Era un gran vecino, siempre, como su padre, trabajando y manteniendo el jardín", concluye.