"No nos ayudaron aquí, no sé dónde estaban todos": los testimonios de la comunidad olvidada de Altadena (Los Ángeles)

Los devastadores incendios de Los Ángeles han dejado imágenes desoladoras en los icónicos barrios de celebridades cerca de Malibú. Sin embargo, un fuego de tamaño similar también ha azotado comunidades no tan mediáticas como la de Altadena, en East Canyon, al norte de la ciudad. Altadena es un barrio donde han residido familias negras y latinas durante generaciones y es popular también entre jóvenes artistas e ingenieros que trabajan en el cercano laboratorio de cohetes de la NASA, atraídos por el ambiente de pueblo pequeño y el acceso a la naturaleza.

"No nos ayudaron aquí. No sé dónde estaban todos", explicó Jocelyn Tavares, de 32 años, mientras su hermana y su hija encontraban entre los escombros de su casa una bicicleta de niño medio derretida y una taza solitaria milagrosamente salvada de las llamas. Varios residentes de este suburbio le dijeron a Reuters que no vieron ningún camión de bomberos durante las primeras horas del miércoles, cuando huían de las llamas que envolvían su comunidad, lo que alimentó el resentimiento de que su vecindario no era una prioridad.

Inez Moore, de 40 años, cuya casa familiar en Altadena ha sido destruida por las llamas, cree que comunidades como la suya probablemente sufrirán más financieramente que los suburbios más ricos, porque muchas personas no tienen los recursos o la experiencia para navegar por sistemas burocráticos complejos. "Habrá algunas personas que no van a recibir tanto como merecen, y algunas personas que tal vez reciban más de lo que realmente necesitan", dijo Moore, profesora en la Universidad Estatal de California.

A pesar de la destrucción generalizada, muchos locales se mostraron optimistas sobre que la comunidad se levantará de las cenizas. Michael McCarthy, de 68 años, un empleado de la Ciudad de Los Ángeles, dijo que su casa fue salvada por un vecino que arriesgó su vida al quedarse atrás después de que todos los demás huyeran, usando una manguera para rociar agua sobre sus techos. "Yo sé que esta comunidad se reconstruirá, todos nos conocemos aquí, todos nos queremos", dijo McCarthy, quien se jubilará este año.