Incendios en Los Ángeles, hoy en directo: origen, causa, mapa y última hora de los fuegos en California

Testimonios

A medida que los residentes y autoridades comienzan a encarar las consecuencias de la tragedia, los nombres de las víctimas letales surgen. Entre los fallecidos se encuentra Victor Shaw, de 66 años, cuya hermana dijo que había ignorado las órdenes de evacuación en la región de Altadena. "Cuando volví a entrar y grité su nombre, no me respondió", refirió Shari Shaw. "Él no respondió y me tuve que ir porque las lumbres eran muy grandes y volaban como una tormenta de fuego", narró. Al Tanner, amigo de la familia, encontró su cuerpo en el frente de la casa con una manguera en las manos. La intensidad de las llamas ha sido tal que los recursos locales están extralimitados. Algunos hidrantes se secaron durante el combate a las llamas, en tanto que los bomberos reciben refuerzos logísticos de estados vecinos.