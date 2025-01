Incendio en Los Ángeles (California), hoy en directo: muertos, evacuados y última hora de los fuegos en Pacific Palisades y Hollywood

Recomendación oficial

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, ha pedido a la población que se mantenga alejada de las zonas afectadas por las llamas: "Por favor, por favor, por favor, si no es necesario que estén en la zona, no los necesitamos en la zona. (...) Había muchas personas que no viven en la zona que solo querían ir y echar un vistazo".