Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora de Israel, Gaza y Siria

Trump amenaza con el "infierno" si Hamás no libera a los rehenes antes de asumir el poder

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con que "estallará el infierno en Oriente Próximo" si el grupo islamista Hamás no libera a los rehenes antes de que asuma el poder el próximo 20 de enero. "Si no están de vuelta para cuando asuma el cargo, estallará el infierno en Oriente Medio, y no será bueno para Hamás, ni será bueno, francamente, para nadie. Estallará el caos", afirmó Trump durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En la rueda de prensa, Steve Witkoff, elegido por Trump como su enviado especial para Oriente Próximo, afirmó que los negociadores están "haciendo muchos avances" en las negociaciones para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Witkoff aseguró estar "a punto" de lograr un acuerdo y dijo tener una "gran esperanza" de que, para el día de la investidura de Trump, haya "buenas noticias" que anunciar.