Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Trump defiende que los miembros de la OTAN deberían aumentar el gasto de defensa al 5% del PIB

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presionó el martes a los miembros de la OTAN para que aumenten su gasto de defensa al 5% del PIB, reiterando sus afirmaciones de que esos países pagan poco por la protección estadounidense. "Todos pueden permitírselo, pero deberían hacerlo al 5%, no al 2%", dijo Trump a los periodistas. El magnate republicano no oculta el poco respeto que tiene por la Alianza Atlántica OTAN, pilar de la seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, al insistir en que sus miembros no aportan lo suficiente por el respaldo militar de Estados Unidos a su defensa.