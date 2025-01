El actor James Wood denuncia que una gran aseguradora canceló todas las pólizas que tenía en la zona de Los Angeles más afectada por el fuego

Las imágenes de las llamas que están asolando sin control la zona oeste de la ciudad de Los Angeles y que han provocado miles de desplazados y cuantiosos daños materiales, sin que por el momento se haya hablado de víctimas mortales, no dejan de impactar, difundiéndose a gran velocidad a través de las redes sociales.

La tragedia que está sucediendo en estos momentos está aún por contar y por contabilizar, pero es de tal magnitud que cuesta no temer lo peor, a la espera, además, de que la situación pueda empeorar en las próximas horas ante la fuerza del viento, como indican las previsiones oficiales que se han dado a conocer.

El costo material de los incendios no será menor. Las autoridades hablan de que en California se está quemando el equivalente a cinco campos de fútbol cada minuto y, en medio de esa situación, el actor James Wood ha hecho notar, a través de su cuenta en X, que una de las principales compañías aseguradoras del país canceló todas las polizas que tenía activas en uno de los vecindarios más afectados por el fuego hace tan solo cuatro meses, lo que significaría que quienes no se hayan movido con celeridad en busca de una alternativa van a tener que hacer frente a los gastos ocasionados por el fuego por sí solos y no son pocas las viviendas que han sido devoradas por las llamas en su totalidad.

En la misma red social, una usuaria respondía a Wood listando el nombre de seis aseguradoras que habrían cancelado sus polizas en "zonas de alto riesgo" de incendios, afectando a miles de propietarios de viviendas de Los Ángeles. Esta misma usuaria no duda en afirmar que California está sufriendo una "crisis de las aseguradoras".

Si en California es el riesgo de incendios el que está haciendo difícil contratar un seguro de hogar a muchos de sus residentes, en otras zonas del país que sufren con cierta frecuencia el paso de huracanes e, incluso, terremotos, se encuentran en la misma situación.

Las aseguradoras son empresas cuyo objetivo es obtener beneficios y para muchas no compensa asumir la posibilidad de hacer frente a las catástrofes que se empeñan en visitar una y otra vez determinadas áreas de Estados Unidos.