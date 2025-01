Venezuela, última hora: tensión política ante la toma de posesión de Maduro

Machado dice que militares y funcionarios electorales ayudaron a acceder actas de votación

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este martes que funcionarios militares y electorales cooperaron el día de los comicios presidenciales del 28 de julio para que la principal coalición antichavista obtuviera las actas de votación que -insiste- demuestran el "triunfo" del candidato Edmundo González Urrutia, frente al resultado oficial que dio la victoria a Nicolás Maduro. "Los militares tuvieron su acta y nosotros no hubiéramos tenido acceso a esas actas si no hubiese sido por la cooperación de los funcionarios del Plan República y del CNE (Consejo Nacional Electoral) que desobedecieron órdenes de que no podían entrar nuestros testigos y que no podían recibir las actas", dijo Machado en rueda de prensa virtual. El dato de que la coalición antichavista obtuvo las actas de votación por la cooperación de funcionarios de entes estatales que trabajaron en el proceso electoral no se conocía hasta ahora.