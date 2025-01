Reforç per al bloc prorús d’Orbán

Àustria ha alentit les sancions europees contra Moscou per la invasió d’Ucraïna i ni ha reduït fins ara la seva dependència del gas rus ni s’ha distanciat de Moscou. L’accés de la ultradreta austríaca a la direcció del Govern reforçarà el bloc prorús capitanejat per l’hongarès Viktor Orbán.

¿De ministre de l’Interior defenestrat a canceller?

Herbert Kickl, el líder de l’FPÖ, no va rebre en primer lloc l’encàrrec de formar govern perquè el president, Alexander van der Bellen, va argumentar que no tenia aliats per a una majoria estable. Molts van recordar les males relacions entre tots dos des que el 2019 el va destituir com a ministre de l’Interior per l’‘escàndol Eivissa’.

Una possible solució de compromís com Wilders

Si els conservadors bloquegen Kickl, podria optar-se pel camí dels Països Baixos, on el líder de l’ultradretà Partit de la Llibertat (PVV), Geert Wilders, va guanyar les eleccions del 2023, però va deixar la presidència al tecnòcrata Dick Schoof perquè els socis potencials centristes que necessitava el PVV acceptessin una coalició.

Noves eleccions, si no hi ha acord

Pot ser que Kickl no aconsegueixi formar govern. La setmana passada hi va haver el precedent del canceller en funcions, el conservador Karl Nehammer, que després de negociacions entre el seu ÖPV, els socialdemòcrates i els liberals va anunciar la dimissió. Si fracassa la recerca d’una aliança, l’opció més sòlida seria convocar comicis.

Efectes col·laterals a Alemanya

«Àustria és un exemple del que no ha de passar. Si els partits del centre no són capaços d’aliar-se i aconseguir compromisos, qui surt guanyant són els radicals», va alertar el vicecanceller alemany i candidat d’Els Verds a les generals, Robert Habeck, davant la insistència conservadora a descartar els ecologistes com a futurs socis.

Suscríbete para seguir leyendo