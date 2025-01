Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora de Israel, Gaza y Siria

Dos niños, diez mujeres y 11 ancianos, en la lista de rehenes a liberar por Hamás

Dos niños -los hermanos Bibas-, diez mujeres, once ancianos y otros once hombres menores de 50 años figuran en la lista entregada por Hamás a Israel con los nombres de los 34 rehenes que liberaría en una primera fase de un acuerdo de alto el fuego, filtrada a algunos medios. "Esa es la lista entregada por Hamás", confirmaron a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, aunque no está claro si todos están vivos. Hamás no ha confirmado oficialmente la veracidad de la lista; y el gobierno de Benjamín Netanyahu negó anoche haber recibido ninguna lista; pero el grupo islamista ha filtrado el documento completo al diario saudí Al Sharq, en el que figuran los 34 nombres y su edad. Más información, aquí.