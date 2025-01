Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Ucrania derriba dos misiles guiados Kh-59 y 79 de los 128 drones lanzados anoche por Rusia

Las fuerzas de defensa ucranianas derribaron dos misiles de aviación guiados Kh-59 y 79 de los 128 drones lanzados por Rusia durante la pasada noche, mientras otros 49 desaparecieron de los radares, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana. El comunicado difundido en Telegram precisa que los dos misiles guiados Kh-59 fueron lanzados desde el sur y los drones de ataque Shahed y otros tipos de aparatos aéreos no tripulados. desde los territorios rusos de Briansk, Milerovo, Oriol, Kursk, y Primorsko-Ajtarsk. "Hasta las 09.00 horas, se confirmó el derribo de dos misiles guiados Kh-59 y 79 aviones no tripulados de ataque Shahed y otros tipos de drones en las regiones de Mikoláyiv,Poltava, Sumi, Járkov, Kiev, Cherníguiv, Cherkasi, Dnipropetrovsk, Zhitomir, Kirovograd y Vinitsia. No se registraron impactos", precisa. Además, 49 drones de diversos tipos desaparecieron de los radares sin consecuencias negativas, agrega.