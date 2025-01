Guerra Rusia - Ucrania, última hora en directo

Ucrania mantiene la ilusión de paz pese a la continua amenaza rusa

Muchos en Ucrania y en el extranjero esperan que los combates terminen en 2025 -en el contexto de la promesa del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de poner fin a la guerra- pero muchos advierten contra las falsas ilusiones y piden maximizar los esfuerzos en este momento crítico para asegurarse de que Rusia no pueda continuar o renovar su agresión pronto. "A todos nos gustaría que la guerra terminara lo antes posible, pero la experiencia me dice que eso es poco probable", explica a EFE Maksim, un voluntario civil de la ciudad occidental de Leópolis. Junto con sus amigos, ensambla al mes decenas de pequeños drones "kamikaze" para una unidad del ejército ucraniano. Agotados y con pocas certezas de una victoria absoluta, muchos soldados y sus ayudantes en la retaguardia no ven otra opción que seguir luchando, mientras Rusia no da señales de renunciar a sus ultimátums a Ucrania.