DIRECTO | Última hora del atropello en Nueva Orleans y la explosión en Las Vegas

El FBI no ha encontrado todavía cómplices de los atentados

Las autoridades estadounidenses investigan la posibilidad de cómplices del exsoldado estadounidense "inspirado" por el grupo Estado Islámico, que mató a 14 personas e hirió a una treintena al impulsar su camioneta contra la multitud en Nochevieja en el corazón de Nueva Orleans. El autor de este ataque, que el FBI, la policía federal, trata como un "acto terrorista", se llamaba Shamsud-Din Jabbar, un ciudadano estadounidense de Texas de 42 años, exempleado en tecnología y recursos humanos del ejército. Estuvo particularmente desplegado en Afganistán. Después de provocar una "carnicería" con su vehículo, murió en intercambios de disparos con la policía la noche del 31 de diciembre al 1 de enero en el ultraturístico barrio francés de esta gran ciudad de Luisiana. El FBI analiza si Jabbar no actuó solo. Pero "no tenemos ningún sospechoso; hay personas de las que el FBI sospecha y sobre las cuales debe decidir si fueron protagonistas o no", explicaron fuentes del FBI. "No tenemos sospechosos ni cómplices conocidos", insistió.