El FBI cree que el atacante de Nueva Orleans actuó solo y no ve conexiones con la explosión de Las Vegas

El atentado de Año Nuevo en Nueva Orleans (Estados Unidos) cobra cada vez más fuerza como la acción de un lobo solitario. Christopher Raia, subdirector asistente de la división antiterrorista del FBI, ha informado este jueves en rueda de prensa en la ciudad que la agencia cree ahora que “no hubo nadie más involucrado en el ataque” que llevó a cabo Shamsud-Din Bahar Jabbar, un estadounidense de Texas de 42 años y veterano del ejército de EEUU.

Raia también ha informado de que, en esta fase de la investigación no hay pruebas que vinculen ese atentado con la explosión de un cybertruck de Tesla en las puertas de un hotel Trump en Las Vegas, aunque ha matizado que la investigación se encuentra en una fase temprana y que nada está descartado de forma definitiva. "Estamos siguiendo todas las pistas posibles y no descartamos nada. Sin embargo, en este momento no hay un vínculo definitivo entre el ataque de Nueva Orleans y el de Las Vegas", ha dicho.

Sin cómplices

“Fue un acto de terrorismo, premeditado y diabólico”, ha dicho Raia sobre el ataque en la calle Bourbon de Nueva Orleans, donde Jabbar dejó antes de ser abatido por la policía 14 muertos y 35 heridos.

Inicialmente las autoridades habían apuntado a la posibilidad de que hubiera habido cómplices, especialmente por la colocación de artefactos explosivos en otras zonas del barrio francés de Nueva Orleans. Este jueves, no obstante, Raia ha asegurado que los dos únicos explosivos localizados los colocó el propio Jabbar y que la gente que había sido grabada por cámaras de seguridad junto a las neveras portátiles que contenían esos explosivos eran meros viandantes. Informaciones sobre otros potenciales explosivos, ha dicho, resultaron no ser ciertas.

Apoyo al Estado Islámico

La motivaciones especificas de Jabbar aún se desconocen pero Raia ha subrayado que había declarado su adhesión y apoyo al Estado Islámico en alguno de los cinco vídeos que colgó en Facebook la noche del Año Nuevo, el primero de los cuales está datado a la 1.29 de la madrugada y el último de ellos colgado a las 3.02, poco antes del ataque. Jabbar había alquilado el vehículo con que cometió el atentado la víspera en Houston (Texas), donde residía, y condujo el 31 hasta Nueva Orleans.

En el primero de los vídeos Jabbar, que se había divorciado dos veces y tenía dos hijos, explicó que “originalmente había planeado hacer daño a su familia y amigos”, según ha dicho Raia, pero “le preocupó que los titulares de las noticias no se centraran en la guerra entre lo que llamo creyentes y no creyentes”. Además de esa información y de las declaraciones sobre el EI, dejó un testamento.

"Estaba 100% inspirado por el EI y estamos investigando más en sus redes sociales y haciendo más entrevistas y trabajando con nuestros socios para confirmar más esa conexión", ha explicado Raia.