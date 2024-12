Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora de Israel, Gaza y Siria

Hallan una veintena de cadáveres sin identificar en una fosa común en el noroeste de Siria

Los equipos de búsqueda de la Defensa Civil Siria recuperaron este lunes restos humanos no identificados correspondientes a una veintena de cadáveres en una fosa común sin cubrir en la zona de Al Qabou, a las afueras de Homs, en el noroeste de Siria. En un comunicado, la organización informó del hallazgo tras recibir una alerta ciudadana indicando la ubicación, donde los equipos de rescate encontraron "restos humanos no identificados, expuestos y no enterrados" que, según una evaluación preliminar, pertenecen a "entre 20 y 25 cadáveres". Los cuerpos se localizaron en "el suelo, expuestos e insepultos" y fueron distribuidos entre ocho sitios en un área estimada en tres kilómetros cuadrados, en una zona agrícola intercalada con mesetas salpicadas de rocas volcánicas, algunas de las cuales estaban "encima de varios restos". La distancia que separa los ocho sitios donde se encontraron los restos variaba entre 10 metros y 600 metros. La investigación sobre esta fosa común sigue en curso con la participación de un experto antropológico para formarlos y dar el número exacto de cadáveres, agregó la Defensa Civil Siria en la nota.