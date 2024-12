Accidente aéreo en Corea del Sur: última hora en directo

Una tragedia "increíble"

Jeon Je-young no deja de reproducir el vídeo del avión con su hija y otras 180 personas a bordo estrellándose contra una pared y estallando en llamas en un aeropuerto de Corea del Sur. Su hija Mi-sook murió a bordo. Todavía no lo puede creer. "Cuando vi el vídeo del accidente, el avión parecía fuera de control", dijo Jeon, de 71 años. "Los pilotos probablemente no tuvieron más remedio que hacerlo. Mi hija, que sólo tiene unos 40 años, acabó así. Es increíble". "Mi-sook era una niña de buen corazón", dijo.