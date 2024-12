Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora de Israel, Gaza y Siria

Israel asalta e incendia el último hospital funcional del norte de Gaza

El ejército de Israel asaltó este viernes el hospital Kamal Adwan, la última instalación médica funcional en el norte de Gaza. Varias fuentes han confirmado a Al Jazeera que las tropas detuvieron a decenas de miembros del personal para interrogarlos, también a su director. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado que "departamentos clave fueron gravemente quemados y destruidos durante la incursión".

Sin embargo, el teniente coronel del ejército israelí Nadav Shoshani ha asegurado en declaraciones a The Times of Israel que no hay "ninguna conexión" entre su actividad militar y el "pequeño incendio", tachando las acusaciones a sus soldados de "infundadas". Israel afirma que el hospital Kamal Adwan era un bastión de Hamás, algo que el grupo palestino niega.