Guerra Rusia- Ucrania | Última hora en directo

El primer ministro eslovaco llega a Rusia en visita sorpresa y se reúne con Putin

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, llegó este domingo a Moscú en una visita no anunciada y fue recibido por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin. Ambos líderes mantienen negociaciones en el formato 'cara a cara', dijo a la agencia Interfax el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sin ofrecer más detalles sobre la reunión y su agenda. Fico aseguró este viernes que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le había ofrecido 500 millones de dólares de los activos rusos congelados por las sanciones a cambio de su apoyo para una eventual entrada en la OTAN. "Me preguntó si votaría por su ingreso (de Ucrania) en la OTAN si él me diera 500 millones de euros de los activos rusos", dijo en un vídeo subido a la red social Facebook.