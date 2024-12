DIRECTO | Última hora del atropello múltiple en el mercado navideño de Magdeburgo (Alemania)

Balance del atentado | Al menos 15 heridos muy graves tras el atropello

Las autoridades de seguridad alemanas asumen a estas horas que el atropello múltiple ha sido un ataque intencionado. Según la policía, el coche recorrió al menos 400 metros en el mercado navideño arrollando transeúntes. Hasta el momento, se ha confirmado una muerte de manera oficial, pero el número podría ser mayor dada la gravedad de algunos de los heridos. El número de heridos es de 63. El conductor del coche, un BMW negro, ha sido detenido. Se trata de un ciudadano Saudí que las autoridades alemanas no tenían fichado como islamista. La policía no descarta que hubiera cómplices y cree posible que en el vehículo involucrado hubiera un artefacto explosivo que no ha detonado.