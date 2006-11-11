El café de Fernando Pessoa

La primera vez que vine a Lisboa lo hice como turista, y así visité A Brasileira, la cafetería más famosa. Está situada en el corazón del Chiado, el barrio literario de la ciudad. Mientras bebía mi primer café portugués supe que esta cafetería nació en 1905, cuando su dueño abandonó el negocio de las camisas y comenzó a venderEl mejor café molido procedente de Brasil, como decía el eslogan. Entonces aprendí que los lisboetas, cuando quieren un café solo, piden unabica, un término que nació en este establecimiento. Ahora que vivo aquí, no siempre tengo tiempo para tomarme un café en A Brasileira, porque aquí el café no se toma con prisa y de pie, como en otras cafeterías, sino sentado, con calma, viendo pasar el tranvía 28 una y otra vez, bajo la maraña de cables.

En la terraza de A Brasileira se mezclan acentos, nacionalidades y guías turísticas escritas en varios idiomas, ya que el viajero tiene aquí una parada obligatoria. Mientras, un portugués de bigote y pelo canoso toca la guitarra, la armónica y al mismo tiempo tararea canciones en inglés. Con suerte, recibe algunas monedas de la audiencia, atenta algunas veces, distraída casi siempre.

Desde 1920, este fue el punto de encuentro de artistas, políticos y escritores. En las mesas de mármol del salón se intercalaban monárquicos y republicanos; liberales y conservadores; burgueses y aristócratas. A todos les unía el gusto por el café.

Este ambiente selecto ha dado paso a los turistas con cámaras de fotos, sandalias y pantalones cortos. Pero una figura destaca entre las mesas siempre llenas. Es el poeta Fernando Pessoa, uno de los grandes escritores en lengua portuguesa. Su estatua es un homenaje a su asiduidad al café. Desde su mesa, en la que los visitantes se hacen fotos, Pessoa contempla a otro escritor. Se trata del poeta António Ribeiro,O Chiado, al que muy probablemente el barrio le debe el nombre.

Este es un barrio antiguo, con mucha historia e incluso una tragedia. El 25 de agosto de 1988, un incendio originado en una tienda se propagó por las principales calles, arrasando gran parte de la colina. Los comercios y las viviendas fueron las más afectadas. Pero como el ave fénix, el Chiado ha empezado a renacer. Aunque todavía no es el mismo. Lo dice doña Otilia, la portera de un edificio que se salvó de las llamas. Lleva en el barrio 22 años y recuerda con tristeza el cambio que supuso el incendio. "Falta comercio y, sobre todo, faltan personas", dice.

Ese es uno de los problemas de Lisboa. Aunque no hay día en que el Chiado no esté a rebosar de gente, aquí no viven más de 1.200 personas. El ayuntamiento quiere aumentar el número a 5.000, pero para ello tendrá que rehabilitar las casas que están abandonadas, como ya se ha empezado a hacer.

Los edificios reformados dan un aire nuevo al barrio, con sus fachadas pintadas de colores. El único inconveniente de la reforma son los precios, por encima de lo que muchos portugueses pueden pagar. Pero vivir en la calle Garret o en la calle Alecrim, por las que paseaban los poetas y los artistas, o asomarse a la ventana y ver el Tajo o la catedral al fondo, es algo que no tiene precio.