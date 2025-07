Vivienda, salud y seguridad distancian a gobierno y oposición de L'Hospitalet a dos años de las municipales

Han transcurrido ya dos años desde las últimas elecciones municipales y uno desde que b(Barcelonès) viviera un cambio al frente de la alcaldía. La histórica edil socialista Núria Marín (PSC) cedió la vara de mando tras 16 años gobernando la ciudad al también socialista David Quirós. Tras perder la mayoría absoluta, el PSC ha liderado la ciudad en minoría desde 2023 y, de momento y con las elecciones del 2027 ya en el horizonte, no hay previsiones de que esto cambie en un futuro inmediato. El Pleno sobre el estado de la ciudad celebrado este martes 1 de julio no ha hecho sino constatar la distancia entre el gobierno local y la oposición.

Pese a que la mayoría de grupos de la oposición han tendido la mano al ejecutivo local para desbloquear acuerdos que permitan dar solución a las emergencias que afronta L’Hospitalet en asignaturas como la seguridad, la educación o la vivienda, los reproches a la “falta de acción” o “de rumbo” del equipo de gobierno han sido una constante por parte de los portavoces de ERC, PP, Vox y Comuns durante las tres horas que ha durado el Pleno.

La sesión ha arrancado con un discurso del propio Quirós en el que él mismo ha apuntado que no busca ser “triunfalista”, pero que desde su llegada ha buscado empezar a reparar “todo aquello que no funciona”: “Soy consciente de las carencias y sabemos exactamente dónde están”. Aunque no ha mencionado a su predecesora en el cargo, Quirós ha destacado que una de las prioridades ha sido “reiniciar” la maquinaria municipal para “adaptarla a las necesidades de la sociedad del 2025”. También ha reivindicado el foco puesto por su ejecutivo en los barrios del norte de la ciudad, la zona más densamente poblada y con mayores índices de vulnerabilidad, y los primeros pasos para transformarlo tras la constitución del Consorcio para la reforma de la Gran Via y el Samontà.

Así, el alcalde ha reivindicado los acuerdos llegados con la Generalitat en la reciente Comisión Bilateral, como el futuro soterramiento de la Granvia o el acuerdo de cogobernanza en materia de educación, y actuaciones locales como los primeros pasos para generar nuevos ejes verdes y dejar atrás "el gris" que durante décadas ha dominado la ciudad, o la llegada del primer Plan Local de Vivienda, que aspira a ver la luz en los próximos meses, así como la creación de una empresa local de vivienda para gestionar trámites y políticas en esta materia. "Ninguna transformación profunda es podible si no es colectiva. No pido confianza ciega. Pido que midáis por los resultados. Que me reclaméis más que trabajemos juntos. Con la mano tendida, porque este también es un mensaje poderoso para los ciudadanos y ciudadanas. Este también es un mensaje que aleja a la extrema derecha de sus objetivos", ha remachado David Quirós.

Los mensajes de la oposición, sin embargo, aunque sin el tono de crispación que ha protagonizado algunos de los Plenos de los últimos meses, han ido por otro camino. El portavoz de los Comuns, Manuel Domínguez -cuyo grupo ha sido el principal socio del PSC a la hora de sacar adelante las grandes cuestiones del mandato, como presupuestos y ordenanzas fiscales- ha empleado el término "emergencia" para definir el momento actual del municipio en ámbitos como la educación, la vivienda, la falta de verde o la sanidad y ha manifestado su "preocupación" porque ha dicho, "no veo al gobierno consciente de la situación de la ciudad". Además, ha manifestado una "sensación de desesperación" que siente ante "estas emergencias innegables y, en muchos casos, crecientes": "Pedimos acción", ha expresado Domínguez.

Vivienda, segurdad y Guardia Urbana

Él líder de la oposición, Jaume Graells, portavoz de ERC en el consistorio, ha afirmado tras la intervención de Quirós que el gobierno local "se niega a rendir cuentas" y ha acusado al equipo de Quirós de actuar "sin visión estratégica ni liderazgo". "Pensábamos que después de [Núria] Marín no se podía ir a peor, pero la han superado", ha sostenido el exPSC y ahora líder de los republicanos juntos antes de acusar al alcalde de estar "más preocupado por su imagen en redes que por el estado ciudad".

En sus intervenciones, Graells ha reconocido las dificultades que afronta una ciudad por su realidad social y económica a la que, además, se suma "un maltrato de las demás administraciones" a la ahora de aportar recursos, pero, peses a ello, ha apuntado a una "mala gestión" de los recursos por parte del ejecutivo municipal y ha reclamado que, más allá de grandes proyectos futuros, el gobierno ponga soluciones a la sobresaturación de las aulas en la ciudad, al comercio local, la vivienda -materia en la que ha reclamado que se ponga coto a los pisos turísticos- y a los problemas de seguridad. "Urge recuperar la seguridad en los barrios. La Guardia Urbana está desbordada. Faltan el respeto al cuerpo de policía tanto en el fondo como en las formas", ha sentenciado el edil de ERC.

También Sonia Esplugas, la líder del PP en el ayuntamiento hospitalense, ha acusado al equipo de gobierno de "vivir en una realidad paralela" a la de la oposición y los vecinos en esos mismos ámbitos. En la misma línea de Graells, ha definido que el primer año de gobierno de Quirós ha contado con "muchos planes de futuro", pero que "hay que gobernar el presente" y, en materia de seguridad, ha reprochado al ejecutivo que "en lugar de buscar soluciones para enderezar la situación de la Guardia Urbana hacen lo contrario, precarizando su situación". La edil popular ha insistido también en la necesidad de construir el Hospital General de L'Hospitalet y evitar que el futuro Clínic suponga que la ciudad se "subordine a Barcelona.

Pese a la gran asistencia de público al Pleno, apenas ha habido momentos de tensión. Tan solo algunos gritos puntuales de agentes de la Guàrdia Urbana han llevado a intervenir a Quirós en algún momento para que procedieran las intervenciones. Una intervención del portavoz de Vox, Francisco González, ha sido la única que ha encendido los ánimos en la sala tras insinuar que el PSC ha pactado con partidos "filoetarras y separatistas". La respuesta del público ha venido acompañada de gritos de "fuera fascistas".