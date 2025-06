Aprobada una inversión de 2,9 millones de euros para rehabilitar el complejo fabril Can Trinxet de L'Hospitalet

El barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) mantiene, desde hace años, la rehabilitación de la histórica fábrica de Can Trinxet, patrimonio local, y la necesidad de una biblioteca para la zona entre sus principales reivindicaciones. Aunque todavía no hay fechas sobre la mesa y los resultados finales tardarán en llegar, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto este martes 17 de junio la primera pieza de un puzle que debe concluir con ambos proyectos materializados. El Consejo Metropolitano ha aprobado inicialmente y por unanimidad el proyecto de consolidación y adecuación de cuatro naves de Can Trinxet. Las obras, financiadas por el AMB, tienen un presupuesto de ejecución de 2.899.248,92 euros y está previsto que empiecen en 2026.

Así, fuentes municipales explican que la idea del Ayuntamiento de L'Hospitalet es desplazar unos metros la concejalía del Distrito III y ubicarla en las naves del recinto fabril una vez terminen los trabajos de adecuación. El espacio pasará así a acoger la sede de la concejalía, así como la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC). Un esquema muy similar al que el consistorio implementará a finales de año en la parte superior del mercado de La Florida, donde se ultima la construcción del centro de transformación digital de la ciudad. Además, el consistorio explica que, en una segunda fase, está previsto trasladar a Can Trinxet el Centro Cultural Santa Eulàlia José María García-Calvillo, ubicado ahora en el mismo edificio ene el que se encuentra la concejalía del distrito.

Este segundo movimiento es el que permitirá liberar el espacio para que se ubique la nueva biblioteca del barrio de Santa Eulàlia. Los vecinos de la zona urgen desde hace años al ayuntamiento para que busque un espacio que permita la vuelta de la biblioteca, que cerró en 2021 después de medio siglo en funcionamiento. El consistorio y la Diputación de Barcelona defendieron el cierre y justificaron que el resto de equipamientos de esta índole ubicados en la ciudad ya cubrían las necesidades de los hospitalenses. El ayuntamiento apuntó también en 2021 que el equipamiento en el que se ubicaba la biblioteca no contaba con salidas de emergencia y el acceso a la segunda planta se hacía por una escalera demasiado estrecha que no cumplía los requisitos mínimos.

Los vecinos, sin embargo, han considerado siempre la biblioteca como un "servicio cultural de primer orden, imprescindible e innegociable" y han reclamado su vuelta desde entonces, estudiando la posibilidad de distintos espacios. No obstante, en la ciudad con los kilómetros cuadrados más densamente poblados de Europa y con una carencia evidente de espacios para destinar nuevos equipamientos públicos, la llegada de la nueva biblioteca se ha demorado hasta la fecha.

Can Trinxet, vestigio de un pasado industrial

Desde el punto de vista patrimonial, se realizarán las intervenciones necesarias para la conservación y revalorización de los elementos protegidos, según el Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico (PEPPA) de L'Hospitalet, que tiene en cuenta específicamente fachadas, vestíbulos y cajas de escalera, la portería y la chimenea. El histórico complejo industrial de Can Trinxet nace de la unión de la Fábrica de Filats Trinxet, actualmente desaparecida, y la Fábrica de Can Gras, formada por diferentes naves construidas entre los años 1906 y 1910 por el arquitecto catalán Modest Feu i Estrada.

El complejo de Can Trinxet fue una de las empresas más importantes de L´Hospitalet durante la primera mitad del siglo XX y fue uno de los ejemplos más relevantes de la Santa Eulalia industrial del primer cuarto de siglo. En 2015, el ayuntamiento de L'Hospitalet y el AMB iniciaron las obras de consolidación estructural del cuerpo central de la nave central de Can Gras. La actuación se centró únicamente en la cubierta, de la que se saneó la estructura y se sustituyeron las tejas originales por una chapa metálica provisional. Por último, la nave lateral fue rehabilitada y adaptada en 2019 como sala para usos sociales y culturales.