Cristian Gómez arranca su etapa como entrenador del CE L’Hospitalet: “La obligación es ascender”

Cristian Gómez ha vuelto a casa. El futbolista hospitalense, salido de las categorías inferiores del CE L'Hospitalet, ha sido presentado este martes 27 de mayo como nuevo técnico del club. A lo largo de su carrera, en la que llegó a jugar en Primera División con el RCD Espanyol, Gómez disputó un total de 11 temporadas y 257 partidos oficiales en el Hospi —las últimas cuatro como primer capitán del equipo—. Un camino al que puso fin hace dos años al retirarse como jugador y que ahora retoma al frente del cuerpo técnico. "Cuando salí de aquí siempre tenía la idea de volver, pero no esperaba que fuera tan rápido", ha dicho Gómez en una rueda de prensa en las oficinas del club. De este modo, Cristian Gómez releva en el puesto a Jaume Delgado, quien aterrizó en el equipo 'riberenc' en octubre de 2024 y cuya salida del Hospi se confirmó hace dos semanas.

Durante las dos últimas temporadas, el Gómez ha trabajado como mano derecha de Xavi Molist en los banquillos de la UE Sant Andreu, donde llegó en verano de 2023. "En el Sant Andreu he tenido la oportunidad de estar en un equipo y en un club que me lo ha dado todo", un equipo, ha recordado Gómez, que estos dos años seguidos tenía que "salvarse", pero que ha terminado jugando los 'play off' para subir a la Primera Federación. Ya en al frente del CE L'Hospitalet, Cristian Gómez ha remarcado que está "deseando que llegue mañana para ponernos en serio para hacer un equipo competitivo y que haga disfrutar a la gente".

Pese a que Gómez no cuenta con experiencia como primer entrenador de un equipo, el técnico hospitalense defendido que el Sant Andreu ha sido el equipo más goleador en su categoría estos últimos años y que él era precisamente el responsable de la parte ofensiva del club: "Es algo que demuestra que estoy capacitado para el puesto y que estoy seguro que va a salir bien". En la presentación, el nuevo entrenador ha estado acompañado del también nuevo director deportivo, Javier de San Nicolás, el presidente Antoni Garcia y el exfutbolista Thiago Alcántara, uno de los responsables —junto con el también exblaugrana y hospitalense Jordi Alba, y los empresarios Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez— del proyecto que aspira a llevar al Hospi a Primera División, un hito que el club nunca ha alcanzado.

"Dije que quería ver un equipo que sea valiente, que tenga personalidad y que sea atractivo con balón. Todo esto es lo que define a Cristian, un entrenador al que le gusta practicar buen fútbol", ha explicado por su parte San Nicolás, con quien Gómez coincidió también en la UE Sant Andreu. Precisamente, Cristian Gómez ha indicado que buscará construir un equipo "valiente", que tenga el balón y cuyos jugadores, cuando no lo tengan, "corran como cabrones" para recuperarlo. Sobre el reto que afronta el equipo de salir de Tercera Federación —el equivalente a una quinta división nacional— la próxima temporada, Gómez ha dicho que sabe que el reto "es complicado porque, al final, es una obligación subir. No me escondo, la obligación es ascender".

Aunque ha señalado que no puede "prometer el ascenso", porque eso es algo a lo que "nos va a llevar el día a día", sí que ha prometido que se va "dejar la vida por el club" y también ha insistido en que quiere "quedar primeros" de la categoría: "Cuanto más alto miremos, mejor nos irá".

La plantilla de la próxima temporada

"La tercera división es una categoría muy complicada, donde si no compites cualquier equipo te pasa por encima y ahora actualmente todo está muy igualado y quiero un equipo que compita", ha insistido el nuevo técnico del Hospi, equipo que precisamente se encuentra en pleno proceso de diseñar la plantilla para la próxima temporada. "Creo que ha faltado ambición en estos últimos años y marcar un gol e ir a por el siguiente y a por el siguiente y no recular", ha apuntado el entrenador. Por su parte, Javier de San Nicolás, el director deportivo, ha comentado que, en estos momentos, el proceso de construcción de la plantilla para el próximo año está alrededor de un 60%.

Durente las últimas semanas, el club ha anunciado a través de sus redes sociales la salida de un total de 10 jugadores de la plantilla de la pasada temporada y aunque el equipo ya ha empezado a moverse en el mercado de fichajes, todavía no ha desvelado ninguna nueva incorporación.

A preguntas de los asistentes, Cristian Gómez ha explicado que en las pasadas navidades ya hubo conversaciones con el CE L'Hospitalet para que se sentara en el banquillo como entrenador, pero que "no se concretó" dado que entonces hubo "problemas extradeportivos que llevaron a que no pudiese venir". "Pero creo que al final las cosas pasan por algo y que no era el momento", ha añadido. Ahora, apunta también que, pese a la presión que puede suponer el reto, además de su vínculo con el club, la ciudad o con de San Nicolás, uno de los motivos que le llevaron a aceptar la oferta para dirigir el Hospi fue una reunión con Thiago Alcántara. Tras ello, ha indicado, "lo tenía claro": "Hablamos el mismo idioma futbolístico".

Ya de cara a la próxima temporada, Gómez ha recordado que ha jugado con el club en Tercera y que sabe que un empate la afición "se lo toma como un drama" y eso, ha insistido, "hay veces que tenemos que cambiarlo" porque hay ocasiones en las que "vamos a hacer todo lo posible para ganar", pero que las cosas, simplemente, "no salen".