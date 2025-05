Absueltos dos hombres que afrontaban cuatro años por apuñalar a un árbitro de fútbol en L'Hospitalet

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a dos hombres a los que Fiscalía pedía cuatro años de prisión por haber amenazado y apuñalado con un cuchillo a un árbitro de fútbol después de un partido amateur en el que coincidieron en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en 2019. En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha decidido absolver a los dos hombres, a quienes la Fiscalía acusaba de un el delito de lesiones con instrumento peligroso, al considerar que "no resulta posible precisar la autoría del apuñalamiento".

En este sentido, la Audiencia de Barcelona considera que, "pese a que en el vídeo de los incidentes se puede apreciar a una persona portando un arma blanca, no se puede identificar de forma clara quién es". El tribunal no cuestiona la verosimilitud del denunciante, puesto que su versión de los hechos es "sostenida en el tiempo", pero cree que "hay ciertas dudas en la posibilidad de atribuir la responsabilidad del apuñalamiento a los acusados".

Además, el tribunal también ha absuelto a uno de los hombres del delito de amenazas leves del que estaba acusado, debido a que "no queda debidamente acreditado quién las perpetró" y "no constan más allá de la versión del denunciante". La acusación particular, por su parte, pedía un total de siete años de prisión a los dos hombres porque consideraba el apuñalamiento como una tentativa de homicidio, además de solicitar una indemnización de 6.000 euros en materia de responsabilidad civil.

La sentencia absolutoria se basa en el principio 'in dubio pro reo', apunta el tribunal, que recuerda que esta máxima se aplica en los casos en los que, pese a la existencia de "actividad probatoria incriminatoria", se arroja "alguna duda acerca de la incriminación del acusado".

Los hechos ocurrieron el 13 de julio de 2019, tras suspenderse un partido de fútbol de una liga amateur que se estaba jugando L'Hospitalet de Llobregat, y en el que hubo varias amenazas en el terreno de juego, por lo que terminaron suspendiendo el encuentro. Una vez salieron los jugadores y el árbitro del recinto deportivo, se produjeron varios incidentes, entre ellos insultos y lanzamientos de objetos, y finalmente el apuñalamiento por la espalda al colegiado del partido.