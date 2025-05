MAPA | L’Hospitalet proyecta un máximo de 400 pisos en los solares cedidos a la Generalitat para crear vivienda protegida

Un total de 400 pisos. Este es el número máximo de viviendas que se podrán construir en los solares cedidos por L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) a la Generalitat de Catalunya. Son un total de ocho parcelas que se incluirán en el programa del Govern de Salvador Illa (PSC) para construir tantas viviendas protegidas como sea posible. El ejecutivo socialista aspira a sumar 50.000 pisos públicos nuevos a lo largo del territorio catalán con el 2030 como horizonte.

Aunque el Govern dice ser consciente de que esta medida por sí sola no resolverá la crisis habitacional, ha perseguido a los distintos ayuntamientos catalanes para que enviasen los solares que tienen disponibles y en los que podrían proyectarse estas promociones. Así, finalmente, la primera convocatoria de reserva pública de solares de la Generalitat se ha cerrado con la cesión de 666 solares para construir 21.289 viviendas protegidas en 226 municipios de Catalunya.

De estos, L’Hospitalet ha aportado un total de ocho solares que, sumados todos los pisos que se pueden edificar en ellos, pueden llegar a incluir 400 pisos. Se trata de una cifra de máximos. Primero, se deberán redactar los distintos proyectos en cada caso, lo que dará la cifra final de pisos en cada promoción.

Así, los solares cedidos se encuentran en: calle Canigó, 1 (un máximo de 24 viviendas); calle Canigó, 5 (24); avenida Carrilet, 341 (74); calle Muntanya, 17 (21); calle Pau Casals, 32 (122); calle Pau Casals, 48 (36); calle Leonardo da Vinci, 30 (75); calle Rodés, 60 (24).

La cifra de ocho solares, sin embargo, difiere de la dada por la Generalitat, que habla de nueve. No es la única localidad en la que la cifra del consistorio y la de la administración catalana no coinciden. No está claro por qué ocurre el desfase. Fuentes municipales contemplan la posibilidad de que se deba a que uno de los solares tiene una gran extensión y que, depende como se cuente, se divida en dos calles distintas, aunque no descartan otras posibilidades. En Santa Coloma de Gramenet, otra de las urbes donde no coinciden los datos, fuentes del consistorio dicen que "cabe la posibilidad de que el IMPSOL haya registrado algún otro solar que todavía no nos consta".

Crisis de la vivienda

La crisis habitacional se ha convertido en los últimos años en el principal problema para cada vez más vecinos del área de Barcelona y de distintos puntos de Catalunya. Es por ello que, en los últimos tiempos, las distintas administraciones han puesto el pie en el acelerador en la búsqueda de medidas que permitan solucionar o, por lo menos, mitigar las dificultades generadas en torno a un derecho que funciona a su vez como piedra angular del estado del bienestar: la vivienda.

La propia consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha reconocido en las presentaciones de proyecto para captar solares donde poder construir vivienda que uno de los principales problemas en materia habitacional es precisamente la práctica inexistencia de un parque público de vivienda y que mientras el objetivo es que esta alcance el 15% del total del parque catalán —una cifra considerada como mínima para que exista un equilibrio con el mercado libre—, por ahora, ni siquiera llega al 2%.

En los últimos meses, Paneque ha recordado también que éste es "un programa de vivienda de protección oficial, de alquiler asequible, para la mayoría de catalanas y catalanas". "Hablamos de alquiler asequible, para las clases medias. Éste es el objetivo que hay tras este programa", ha dicho. Además, en estas nuevas promociones se destinará una reserva de, como mínimo, un 25% de los pisos a jóvenes, dado que son el colectivo más afectado por los problemas de acceso a la vivienda, además de que habrá un 10% destinado a perfiles vulnerables.