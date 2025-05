Antoni Garcia, nuevo presidente del CE L'Hospitalet': “Esta ciudad merece tener un equipo en la élite del fútbol estatal”

Antoni Garcia (L'Hospitalet de Llobregat, 1973) se convirtió en presidente del Centre d'Esports L'Hospitalet el pasado 23 de abril. Este popular hospitalense, que lideró la sección local de ERC, será el responsable de dar los primeros pasos en el proyecto que los futbolistas Jordi Alba y Thiago Alcántara y los empresarios Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez tienen para el 'Hospi' con la aspiración de llegar a Primera División. Garcia explica que el aterrizaje ha sido "intenso" pero "muy ilusionante". Y agradece la confianza a los socios y a los precursores de esta nueva etapa asegurando que tiene "muchas ganas" de trabajar para llevar al equipo al máximo nivel.

Hace un tiempo que Jordi Alba y los otros nombres propios detrás del proyecto buscaban entrar en el 'Hospi'. ¿Cuándo y por qué se sumó?

Jordi Alba ya manifestó su interés por el club en el 2018. En ese momento la propuesta no llegó a buen puerto y esta nueva situación se produjo a principios de año. Se pusieron en contacto conmigo hace casi dos meses para que realizara esta transición deportiva con la idea de que ellos se pudieran incorporar más tarde. Ellos cuatro son socios del club desde febrero y los estatutos del CE L'Hospitalet dicen que no pueden formar parte de una junta si no tienes un año de antigüedad. Desde la junta se decidió que este proyecto era bueno para el club, que era bueno para la ciudad y se acordó esta transición. Me explicaron el proyecto y no podía decir que no. Es un proyecto ambicioso, lleno de potencialidades, que tiene como objetivo llevar a L'Hospitalet entre los grandes del fútbol y es un proyecto que también beneficia a la ciudad.

El objetivo a medio-largo plazo es la Primera División. ¿En qué ejemplos se quieren reflejar?

Serían el Villarreal, el Girona... El objetivo es llegar a primera división en 10 años, pero hoy la realidad es que el club está en Tercera Federación. Debemos trabajar y poner los cimientos para hacer esta transición deportiva, que pasa por hacer buenas plantillas, buenos equipos e ir subiendo de categoría. Pero L'Hospitalet, como segunda ciudad de Catalunya, merece tener un club de fútbol que esté en la élite del fútbol estatal.

También ha habido proyectos que han terminado en grandes fracasos. ¿Hay miedo a que todo se quede en un sueño?

No. Tenemos un sueño y para que se cumplan los sueños primero hay que soñarlos, pero toca trabajar. Es un proyecto que combina personas muy reconocidas en la vertiente deportiva, como Jordi y Thiago, otras de prestigio en el mundo empresarial, como son Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez, y luego una parte más de ciudad, donde estamos yo, Òscar Milla, Roger Cabezas y donde también está Jordi Alba. La combinación de estos tres aspectos es una suma positiva que da fortaleza al proyecto. No contemplamos el fracaso, contemplamos únicamente el trabajo y el esfuerzo para conseguir el objetivo.

Uno de los inversores protagonistas es Oscar Pierre, CEO y fundador de Glovo. Una empresa rodeada de polémica por el modelo laboral de los riders. ¿Temen que este legado pueda afectaros negativamente?

Oscar Pierre no está aquí como Glovo. Está aquí como empresario de reconocido prestigio. Está aportando mucho al club desde su visión económica y, por tanto, plena confianza en él con el trabajo que está haciendo y con el compromiso con el club. Trabaja para dar consistencia y viabilidad económica al club, que es uno de los pilares también para poder tener un buen equipo y un buen fútbol base. Su trabajo es que tengamos esa viabilidad económica, que tengamos nuevos patrocinios y nuevas oportunidades.

Uno de los grandes hándicaps del 'Hospi' ha sido la falta de grandes patrocinios e inversores. ¿Tienen ya algún nombre cerrado?

Estamos cerrando el tema de los patrocinadores y de las empresas que puedan colaborar con el club. Habrá diferentes tipos de patrocinios, pero llevamos tres semanas con el club, ahora se ha cerrado la temporada del primer equipo y aún estamos planificando la temporada del próximo año.

Antoni Garcia, presidente del CE L'Hospitalet. / Zowy Voeten

El 'Hospi' ya ha terminado la temporada al no entrar en posición de 'play-off'. ¿Cuáles serán los primeros cambios?

Lo primero que ya hemos efectuado es el cambio de la dirección deportiva. Está trabajando Nico [Javier de San Nicolás] y ya está sentando las bases de cara a la próxima temporada. Además, estamos trabajando en la elaboración de la plantilla, con el entrenador, que lo anunciaremos en las próximas semanas, pero también estamos trabajando otros aspectos importantes, porque el proyecto del club no es únicamente el primer equipo. Tenemos a más de mil chicos y chicas en nuestro club. Tenemos 72 equipos, tanto masculinos como femeninos. Reforzar el fútbol base, mejorar la calidad de los entrenamientos y mejorar los espacios también son objetivos que tenemos como club. Así como potenciar el femenino, el inclusivo y la sección de veteranos.

Ya se ha ido el entrenador Jaume Delgado. ¿Se prevén cambios drásticos en la plantilla?

Se está trabajando en estos momentos. Jaume y Migue han sido los entrenadores hasta el momento y les agradecemos su profesionalidad y su trabajo. En estos momentos, el director deportivo, con Thiago y Jordi Alba, que son asesores de la junta, están trabajando en la confección de la plantilla y los nombres. Las bajas y las altas se irán definiendo en las próximas semanas. El objetivo es hacer un equipo competitivo que alcance el reto que tenemos la próxima temporada: subir y, a ser posible, ser primeros de la categoría.

Dice ser un presidente "de transición". ¿Se ve muchos años en el 'Hopi' o se ve dando un paso al lado una vez entren los cuatro nombres propios?

Soy un presidente por un mandato de seis años. Sí que es verdad que este club debe hacer un debate, que le haremos con tranquilidad, sobre transformarnos en sociedad anónima deportiva. Es un debate que empezó el anterior mandato. Es necesario que el 'Hospi' se transforme en S.A. porque al final la idea es compaginar los recursos económicos para dar viabilidad al club y poder alcanzar los logros deportivos. Pero ese debate no lo hemos iniciado. Lo iniciaremos, pero queremos hacerlo de forma transparente, escuchando todas las opiniones de los socios y desde un amplio consenso.

Otro de los grandes problemas es la falta de masa social. ¿Qué acciones concretas llevarán a cabo para aumentarla?

Queremos que el club conecte con la ciudad. Queremos crear complicidades con las diferentes entidades sociales, con los diferentes clubes deportivos de L'Hospitalet, con el tejido empresarial y también con el tejido institucional. Éste no es un proyecto únicamente del CE L'Hospitalet, sino que es un proyecto de ciudad. El reto es muy grande, el reto es reformar la identidad de nuestra ciudad y para reformarla en el ámbito del deporte necesitamos estar en las categorías máximas del fútbol español. A medida que vamos subiendo de categorías, a medida que también este proyecto se lo haga suyo el conjunto de la ciudad, creo que iremos llenando. A partir de junio, haremos una campaña de captación de socios. El reto es ilusionante, tiene muchas potencialidades, pero necesitamos sumar a todo el mundo.

Antoni Garcia, presidente del CE L'Hospitalet. / Zowy Voeten

¿Por qué el 'Hospi' no termina de conectar con la ciudad?

Existen muchas variables. La categoría también influye mucho. Una Tercera Federación dificulta que la gente pueda asistir, pero la gente responde cuando hay partidos importantes. También queremos tener una buena relación con todos los clubs de la ciudad. Queremos reforzarla y hacer colaboraciones, porque este es un proyecto de los clubs de la ciudad. Debemos sumar, debemos encontrar espacios de colaboración, que ellos puedan aportarnos y que nosotros les podamos aportar a ellos, porque al final este es un objetivo compartido. Si el ‘Hospi' llega a Primera División, quien gana es la ciudad, no únicamente en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito social y económico.

El campo es municipal y uno de los principales apoyos económicos del club ha sido el Ayuntamiento de L'Hospitalet vía subvenciones. ¿Cómo afectará esto de cara a ser S.A.D.?

El día que hagamos la S.A.D., la idea es que el primer equipo y los equipos más competitivos sean sociedad anónima y, después, la idea sería hacer también una fundación que ultime todo el tema del fútbol base. Es necesario que avancemos hacia el debate de la S.A.D para dar estabilidad económica al proyecto. Pero en ningún momento afectaría al fútbol base porque iría a parar a la fundación y a nivel de S.A.D quedarían el primer equipo y los equipos más competitivos.

¿Y la propiedad del estadio?

Debemos hablar con el Ayuntamiento. Aspiramos a que pueda haber una cesión del estadio para que pueda participar de este proyecto. Hay diferentes modelos, no vamos a inventar nada.

Queda una deuda pendiente con miembros de la anterior directiva, el expresidente Santi Ballesté y el 'Mágico' Díaz, de 1,4 millones de euros. ¿Cómo y quién saldará esta deuda?

Es una deuda interna, es decir, a socios de la entidad. Que se produjo una parte en el 2016, a raíz de la deuda que existía con la Seguridad Social. Una deuda que el club ha terminado de pagar esta temporada. La deuda actual, reconocida por la propia asamblea, se pagará en los próximos años. Saldaremos esta deuda que tenemos cuando empecemos a dar viabilidad al proyecto económico. Es un compromiso de este presidente, de la actual junta, pero también un compromiso de la asamblea de socios.