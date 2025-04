Dos nuevas líneas refuerzan el bus nocturno del área de Barcelona para "evitar su saturación"

Dos nuevas líneas de NitBus, la N23 y la N24, reforzarán el servicio del bus nocturno en el área de Barcelona. El refuerzo ha sido anunciado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) "para dar respuesta al fuerte incremento de demanda de los últimos meses y evitar la saturación", ha comunidado este 28 de abril la administración supramunicipal, que gestiona el transporte metropolitano.

Los nuevos buses supondrán, a la práctica, el desdoblamiento de las ya existentes líneas N3 y N4. La primera, que circula entre Can Cuiàs (Montcada i Reixac)/Ciutat Meridiana y Collblanc, quedará fortalecida por la nueva N23 a partir del 30 de abril, conectando la estación de Sants y la Esquerra del Eixample con el centro de Barcelona. Ofrecerá también una conexión más rápida con Montcada por la avenida Meridiana. Con esta medida, calcula el AMB, el trayecto entre ambos municipios será de unos 20 minutos menos. Entre las líneas N3 y N23 la frecuencia de paso será de 10 minutos en el tramo común que comparten, entre las calles Muntaner y Aribau y la Trinitat, que sigue el eje de la Meridiana.

En cuanto a la N4, el AMB la ha dividido en dos para ampliar su cobertura. Por un lado, a partir del 30 de abril, la línea N4 mantendrá el recorrido entre el Carmel y Horta hasta la plaza de Catalunya. A partir de este punto, se ampliará el recorrido hasta la Estació Marítima (WTC), pasando por Sant Antoni y el Paral·lel, de forma que se reforzará la oferta en este ámbito. Por otra parte, también se ha creado la línea N24, que conecta Les Roquetes y Canyelles con Gràcia, la plaza de Catalunya y la Barceloneta, y llega hasta el Moll Oriental (Hotel W).

Con esta nueva configuración de las líneas N4 y N24, el AMB refuerza el servicio de Nitbus" en zonas con mucha demanda nocturna donde hasta ahora no había oferta o era insuficiente", explican fuentes metropolitanas, como en los casos del Paral·lel y Sant Antoni, el tramo del paseo de Joan Borbó hasta el W Barcelona y la Via Laietana.

"El NitBus batió un nuevo récord histórico en 2024, con 10,1 millones de viajes. Esto supone un incremento muy importante de la demanda respecto al año 2023, en el que hubo 8,6 millones de viajes. Concretamente, es un aumento del 17%. Celebramos la confianza que demuestra la ciudadanía”, ha señalado el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón.

La línea N28 tendrá diez nuevas paradas en L'Hospitalet

El AMB ha anunciado también la mejora de la línea N28, que actualmente conecta el Fòrum/Diagonal Mar con Collblanc. En este caso, la N28 se prolongará, a partir del 30 de abril, a L'Hospitalet de Llobregat con diez nuevas paradas, que darán cobertura al ámbito de Pubilla Cases, Florida y Can Serra, que hasta ahora no disponían de servicio de NitBus. Concretamente, la ampliación de la línea será desde la calle Ernest Lluch hasta la avenida del Masnou y Can Serra. Esta prolongación evitará la saturación de las líneas N2 y N14, que actualmente dan servicio a los barrios más densos de todo el área de Barcelona.

Otra de las líneas afectadas por los cambios del AMB es la N6, que conecta Barcelona con Santa Coloma de Gramenet pasando por el litoral, plaza Catalunya y Nou Barris. Su crecorrido ha sido acortado en Nou Barris, de modo que a partir de este próximo 30 de abril la circulación quedará limitada en Canyelles. Todo el recorrido por el barrio de Les Roquetes quedará cubierto por la nueva línea N24.

En cuanto a la línea N13, que conecta Barcelona con Sant Boi de Llobregat, ha mejorado la cobertura en el barrio de Camps Blancs. El recorrido de Barcelona a Sant Boi ahora se realizará por la calle de Sepúlveda y no por la Gran Via. De esta forma, las dos líneas que van al municipio de Sant Boi (N13 y N20) harán el mismo recorrido y las mismas paradas.

Bus nocturno para 18 municipios

El Nitbus es el servicio de bus nocturno del área metropolitana de Barcelona y llega a 18 municipios con una frecuencia de paso de 20 minutos en todas las líneas todas las noches del año. Actualmente, el servicio tiene 21 líneas, que circulan de 22:30 h a 6:00 h.

Recientemente, el AMB anunció también la ampliación del servicio de paradas intermedias del NitBus a una quincena de ciudades del área de Barcelona. Este servicio "vela por la seguridad de los colectivos más vulnerables, como las mujeres y los menores, y permite que los usuarios se aproxen lo máximo posible a su destino en horario nocturno", agrega el comunicado metropolitano.