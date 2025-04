L’Hospitalet desplegará en diciembre su nuevo centro de transformación digital ‘bendecido’ por el Mobile

El 'Florida 6.0', un proyecto para transformar la planta superior del mercado de La Florida en un centro de transformación digital de L'Hospitalet de Llobregat, empieza a ver la luz después de que se anunciase hace dos años. El equipamiento, de alrededor de 1.900 metros cuadros de superficie, ya cuenta con el esqueleto que dividirá las distintas áreas que lo integrarán, aunque todavía quedan pendientes parte de las obras y la instalación de tecnología. Con todo, aún habrá que esperar unos meses más para que se ponga a completa disposición de ciudadanos, entidades y empresas, ya que la previsión actual del gobierno hospitalense es que el centro se inaugure y empiece a funcionar a pleno rendimiento a partir del 15 de diciembre de este 2025, coincidiendo con el aniversario del centenario de la concesión del título de ciudad.

Además, el espacio pasará a acoger los servicios de concejalía y Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de los distritos IV y V en lo que aspira a ser un "nuevo modelo de concejalía del siglo XXI" basado en la digitalización y el acompañamiento activo de los vecinos en el uso de la tecnología. De hecho, este será el primer servicio que llegará al edificio. El gobierno local trabaja ahora con la previsión de que abra sus puertas en septiembre, pasadas ya las vacaciones de verano, tal y como ha explicado el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, este miércoles 9 de abril.

El alcalde ha dicho que este modelo buscará ser "un cambio en el procedimiento administrativo y en la manera de atender a los vecinos". El espacio mantendrá la atención personalizada más tradicional, pero destinará un espacio a acompañar en los trámites digitales más requeridos por los ciudadanos de la ciudad, como las preinscripciones escolares u otras diligencias vinculadas al Ayuntamiento, en el mismo marco que ya realizan otros espacios del proyecto 'Digitalitza’t’, vinculado al Mobile World Capital (MWC) Barcelona. Tanto el consistorio como el MWC explican que los resultados de esta iniciativa son positivos y que la mayoría de usuarios aprenden a realizar los trámites de manera autónoma tras acudir dos o tres veces al punto de atención.

El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, y el CEO del Mobile World Capital, Francesc Fajula, en una visita al equipamiento 'Florida 6.0'. / Victòria Rovira

"Es un cambio en el procedimiento administrativo y en la manera de atender a los vecinos y vecinas, por lo tanto, necesitamos también un tiempo para que nuestros profesionales y nuestros equipos puedan probar una nueva forma de hacer, con lo que queremos no es abrir y que correr, sino que es abrir y hacerlo bien. Es decir, que la atención sea de máxima calidad", ha aseverado Quirós. Sin embargo, la atención ciudadana será tan solo una parte de lo que ofrecerá el equipamiento, que funcionará con la idea de acoger "muchos servicios diferentes, algunos propios y otros que esperamos que se vayan generando a partir de la propia dinámica del centro". El conjunto de la iniciativa cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros —de los que cuatro los aporta la Diputació de Barcelona y el resto son recursos municipales—.

"Espacio de referencia en el área metropolitana"

Así, el proyecto se encuadra en el marco de distintas de las líneas maestras que plantea Quirós desde su llegada a la alcaldía —y, en algunos casos, desde su etapa como teniente alcaldía—, como descentralizar este impulso tecnológico que permite el Mobile World Congress (MWC) hacia la zona norte de la ciudad, el ámbito también conocido como Samontà, la intervención integral en esta misma zona en pro de la cohesión social y territorial o la intención de crear ejes que conecten económicamente el norte y el sur de la ciudad. Según Quirós, la 'Florida 6.0' "será un servicio a disposición de todos" y "en el que tendrán cabida entidades, vecinos y vecinas, comerciantes, empresas y emprendedores y que se convertirá en un espacio de referencia en el área metropolitana y que nos ayude a dinamizar el entorno”.

La idea es que, por ejemplo, empresas radicadas en la Granvia puedan usar algunos de los servicios que ofrece el espacio, como una sala inmersiva de 200 metros cuadrados —la joya de la corona del espacio y, según Quirós, "la primera o una de las primeras" salas de estas características en España de titularidad 100% pública—, para presentar o trabajar sus proyectos. "Esta infraestructura es muy valiente. No es habitual hoy en día apostar por unas instalaciones de este tipo para realizar unas determinadas actividades que, si no, no podrías hacerlas", ha remarcado por su parte el CEO del Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula.

"Primero necesitas esta infraestructura tecnológica y física y después necesitas, obviamente, el contenido, pero sin esta infraestructura es imposible tener el contenido", ha añadido Fajula, quien ha recordado que, desde hace años el MWC colabora con el Ayuntamiento de L'Hospitalet en "muchos proyectos vinculados a la digitalización de la ciudadanía": "Creemos que esto es un paso de gigante en esta dirección". El CEO del MWC ha incidido también en que el sector público tendrá que" tirar del carro" y "generar este contenido" para que sea un "polo de instalaciones y relaciones con el ciudadano", pero que, a medio y largo plazo, "es probable que esto acabe funcionando de forma absolutamente privada", más allá, claro, del espacio destinado a la atención ciudadana.

Sala inmersiva en el 'Florida 6.0', el centro de transformación digital de L'Hospitalet. / Victòria Rovira

Tres grandes espacios

El equipamiento se estructura ya en tres grandes ámbitos situados verticalmente desde la calle Primavera hasta la calle Sevilla. En una primera vertical, se ubican la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) y la concejalía de los distritos. En una segunda vertical, en el centro del equipamiento, se ubicará una zona de actividades polivalente, que incluye la sala inmersiva, y que tendrá flexibilidad para adaptarse a las necesidades del momento para actuar también como salón de actos, conferencias y reuniones. Así, este espacio tendrá capacidad para acoger a 300 personas, siendo así el segundo auditorio público más grande de la ciudad, solo por detrás del Teatre Joventut.

En el último tramo de la planta superior del mercado de La Florida se ubicará un espacio de trabajo compartido, a medio camino entre una biblioteca y un aula de trabajo, que incluirá también salas insonorizadas y de reunión. Los vecinos y entidades que quieran hacer uso de este ámbito, explican fuentes municipales, no tendrán que pagar nada y el uso de los espacios se regulará por un sistema de reserva, mientras que 'start-ups' u otras empresas pagarán un "precio público" que se deberá concretar en los próximos meses. Por último, también se conformará una fachada interior vegetal en el lado del edificio de la avenida de la Primavera, con jardineras y plantas trepadoras, y se generará "una cubierta verde en la terraza de la planta segunda del lado de la calle Sevilla".