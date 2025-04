Paripé desmiente que hubiera peleas en la macrofiesta de L'Hospitalet: "Había muy buen público"

Paripé congregó este sábado a 8.500 personas en L'Hospitalet de Llobregat en un evento que bautizaron como el "tardeo más grande de la historia". Y pese a las quejas de algunos de los asistentes, los organizadores del evento y otros clientes confirman a El Periódico que no se produjo ninguna pelea durante el acontecimiento y que "no ha habido ninguna denuncia".

Claudio Miniño y Santi López, responsables y organizadores de Paripé, afirman que "no hubo pelas" en la Farga y explican que, de hecho, "había muy buen público" en el evento del sábado. "Normalmente, estoy en la puerta y solo se quedaron fuera cuatro porque ya venían muy bebidos", reconoce Claudio.

Aunque algunos asistentes habían denunciado "peleas" en las colas por el guardarropa, los responsables de Paripé especifican que "la gente se empuja, había discusiones pero ninguna pelea, cosas puntuales" y que son situaciones habituales en este tipo de eventos porque la "gente se quiere colar, es el contexto". Santi reconoce que aunque hay algunos aspectos que "se pueden mejorar", entre los 8.500 asistentes "solo se ha perdido una chaqueta y se la hemos abonado en el momento".

Paripé comenzó a organizar tardeos en 2020, dos meses antes de la pandemia y ahora se han consolidado en discotecas como Pacha Barcelona, La Daurada (Vilanova) o Deseo Beach (El Prat), y tras el éxito del verano pasado en el Poble Espanyol, con 5.100 asistentes, han querido batir récords esta semana con este macrotardeo. Por ello, recuerdan que "hay muchísima gente detrás y llevamos mucho tiempo" y que están "contestando las quejas". Los responsables reconocen que "nos gustaría que la barra vaya más rápida, pero es difícil cuando entran 3.000 personas a la vez".

"Buen rollo"

Varios asistentes también niegan las pelas y afirman que fue una fiesta tranquila pese a la multitud de gente que acudió. "Me preocupaba que el ambiente fuera agobiante, pero finalmente me animé… ¡Y me alegro muchísimo de haberlo hecho!", explica Begoña B, una de las asistentes. "A pesar de la cantidad de gente, se podía bailar sin empujones, y el ambiente era de buen rollo".

Begoña, sin embargo, sí reconoce que "se formaron colas bastante largas en los baños" y que en el guardarropa, "como suele pasar en estas situaciones, algunas personas que iban bastante borrachas empezaron a empujar y a entorpecer a quienes estaban esperando".

"Un ambiente tranquilo"

"Mi experiencia, como siempre, ha sido muy positiva. Llevo varios años yendo a las fiestas de Paripé y es un ambiente muy familiar y tranquilo. Y este evento no fue una excepción", afirma Dani García, otro de los asistentes.

"En la fiesta no vi ninguna trifulca, ni ninguna pelea, solo gente pasándolo bien y disfrutando de un buen tardeo. Pedí 4 veces y solo una de ellas tardaron algo más, pero nada fuera de lo normal", finaliza.