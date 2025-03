David Quirós: “Barcelona siempre ayuda, pero hay que darle caña como a un hermano mayor”

El alcalde de la segunda ciudad de Catalunya en número de habitantes (en sólo 12 kilómetros cuadrados reúne 280.000 personas) accedió al cargo el pasado 15 de junio, tras la marcha de Núria Marín a Madrid como delegada del govern de la Generalitat.

Tiene ganas de seguir tras sus nueve primeros meses en la alcaldía: "Tengo motivación y ganas para ser el cabeza de lista por el PSC en 2027 y el objetivo es tener mayoría absoluta".

Está presente en la entrevista Álex Rebollo, periodista de EL PERIÓDICO que ahonda en cuestiones más locales, como la seguridad: "Queremos que la seguridad no sea un problema y que delincuentes e incívicos sepan que no toleraremos que las calles sean suyas", ha respondido Quirós. Y ha añadido: "No podemos permitirnos el lujo que nuestra gente mayor no salga de casa por miedo, después de lo que ha hecho por nosotros. "

No es vasco pero es un fan del Athletic de Bilbao, "Mi padre era de Sevilla y le apasionaba el Athletic; un año antes de que se muriera pudimos ir a San Mamés las tres generaciones: él, mi hijo pequeño y un servidor".

En L'Hospitalet no existía una sola plaza hotelera en 2003, "porque la ciudad no aprovechó su oportunidad estratégica; ahora todo es diferente".

"Tenemos la zona del Samontà, y aprovecharemos las oportunidades que nos da la periferia de la ciudad como Fira de Barcelona, el clúster de investigación biomédica de Bellvitge, con la gran "mayonesa" como es la Universitat de Barcelona".

David Quirós, alcalde de L'Hospitalet, invitado de Sergi Mas en 'Mas Barcelona' / MÒNICA TUDELA

No ha evitado un recado a García Albiol: "No por el hecho de que yo vaya a un desalojo vamos a acabar con los desalojos ni delincuentes".

