L'Hospitalet lanza un logotipo especial para reivindicar sus 100 años como ciudad: "Tenemos mucho futuro"

“Lo que estamos reivindicando es que tenemos una historia, que tenemos un presente y, entre todos, podemos tener un futuro”. De este modo ha definido el alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, el espíritu con el que su gobierno encara los actos para conmemorar los 100 años de historia desde que la L’Hospitalet recibió el título honorífico de ciudad. Lo ha hecho en el que ha sido el pistoletazo de salida para los eventos que se desarrollarán desde ahora hasta el mes de diciembre. Un arranque protagonizado por la presentación del sello del centenario de la concesión del título, así como los primeros eventos del programa.

Para el aniversario del centenario como tal, sin embargo, todavía habrá que esperar un poco, dado que el título no se otorgó oficialmente hasta el 15 de diciembre de 1925. Por ello, el consistorio prepara un acto para el 25 de diciembre de este 2025, del que todavía no se han desvelado detalles.

El lugar elegido para presentar el logo ha sido la plaza Espanyola, uno de los centros neurálgicos del barrio de la Torrassa. Un espacio no elegido por casualidad. El ejecutivo local ha llevado el acto al norte de L’Hospitalet para poder recordar el papel que jugó esta zona en proceso de transformación urbana de la localidad a principios de siglo. En 1900, L'Hospitalet contaba con algo menos de 5.000 habitantes. Un cuarto de siglo más tarde, en 1925, la ciudad había cuadruplicado su población, con 27.726 habitantes. Este crecimiento se produjo especialmente en Collblanc-la Torrassa, que pasó de cerca de 4.000 habitantes a más de 21.000.

La zona del Samontà, en la que se integran los barrios del norte de L’Hospitalet, pasó a representar a más de la mitad de la población de la ciudad, ya que se trasladó a vivir buena parte de la mano de obra que vino a Barcelona para trabajar en la construcción del metro y la Exposición Universal de 1929. Además, el Samontà es también el ámbito en el que Quirós ha centrado buena parte de sus grandes proyectos como alcalde y en la que busca llevar a cabo una “intervención integral”.

“Hace cien años, por el crecimiento de la población, nos concedieron el título de ciudad, y lo que estamos, de algún modo, reivindicando es esta historia, estos cien años. No el hecho de que nos hayan dado un título, sino el hecho de que desde hace cien años la ciudad ha ido evolucionando y creciendo”, ha explicado Quirós al terminar el acto de presentación. Es decir, que el gobierno local aspira a llevar a cabo una “reivindicación y reflexión” de su pasado con la que “queremos demostrar que la ciudad tiene presente, con dificultades, pero tiene presente y, evidentemente, que tiene mucho futuro”, ha dicho el alcalde.

Así, la presentación ha contado con la presencia de un representante de cada una de las décadas transcurridas desde el otorgamiento del título, entre las que ha destacado la presencia de Josep Tubau, nacido en L’Hospitalet y vecino de toda la vida que, a sus 97 años, ha recordado sus orígenes campesinos y su salto al mundo comercial. Primero como aprendiz en el Mercado de Sant Antoni de Barcelona y luego con su propia parada en el Mercado del Centre de L’Hospitalet, cuyas hijas todavía regentan. De hecho, Tubau fue presidente de la asociación del mercado durante 35 años y en 2006 fue galardonado con la medalla a la distinción ciudadana. “A mí que no me toquen L'Hospitalet, porque L'Hospitalet es mi casa”, ha remarcado.

Josep Tubau, a sus 97 años, en la presentación del logotipo con el que L'Hospitalet conmemora el centenario de la concesión del título de ciudad. / Zowy Voeten

Concentración en contra de los actos

Al más del centenar de asistentes al acto de presentación del sello, se le han sumado una veintena más de personas pertenecientes a entidades de la ciudad y partidos políticos que han mostrado carteles de rechazo a la celebración del centenario. Entre ellos, el portavoz de ERC-EUiA en el consistorio, Jaume Graells, y el de En Comú Podem, Manuel Domínguez.

En sus carteles, se leía “L’Hospitalet no cumple 100 años -con relación a que los orígenes de la urbe provienen de mucho tiempo atrás- o “no queremos celebrar un centenario fascista”. La disputa no es nueva. El choque entre grupos municipales ya tuvo una traslación en el pasado Pleno de enero. Los contrarios a los actos de celebración recuerdan que el título se concedió en plena dictadura de Primo de Rivera, que el alcalde de entonces, Tomás Giménez, venía impuesto por el régimen, o que quien firmó el acta fue el entonces ministro de Gobernación, Severiano Martínez Anido, conocido por su represión a los movimientos obreros.

“No estamos reivindicando un sistema político de un momento determinado de la historia que concede ese título", sino esa idea de contar con una historia que hay que dar a conocer, también, a los que acaban de llegar, de que hay un presente fruto del trabajo de todos los que forman parte de ella y que el municipio se proyecta al futuro, ha respondido el alcalde David Quirós, quien ha remarcado que las concesiones de títulos de ciudad eran previas a la llegada de Primo de Rivera. “Buscamos reflexionar y reivindicar el pasado. Qué nos ha llevado hasta aquí. Con sus luces y sus sombras. Y definir hacia donde vamos”, ha resumido Quirós.

Carteles contra la celebración del centenario de ciudad de L'Hospitalet. / Zowy Voeten

Actos

En cualquier caso, transcurrido casi un siglo de la concesión del título, el consistorio recuerda que la ciudad de L’Hospitalet ha tenido una transformación económica, urbana, cultural y social que “la ha convertido en una ciudad moderna y en el motor económico del área metropolitana de Barcelona”, así como la urbe más densamente poblada de España. “En este tiempo, la ciudad se ha caracterizado por ser una tierra de acogida, que recibe con los brazos abiertos, que integra, que suma y transforma y aprovecha la diversidad que la caracteriza para fomentar el conocimiento, la convivencia y el respeto mutuo”, reivindica el ejecutivo local.

Unas ideas que el ayuntamiento quiere ahora desarrollar a través de los distintos actos que celebrará, siempre bajo el paraguas del nuevo sello, obra de la agencia creativa Moorning Cool Things, con sede en el ‘Distrito Cultural’ de L'Hospitalet.

Así, la imagen del centenario se verá por primera vez en la ‘Cursa Nocturna de L'H’, el 5 de abril, y en el ‘Enroda't’, el 6 de abril. También estará presente en las Fiestas de Primavera, en los 43.000 pañuelos que se repartirán este año, en las que se programará una visita teatralizada a la casa consistorial, así como en las fiestas mayores de los barrios, con la organización de exposiciones de fotografías que recogen el pasado de la ciudad.

Otras actividades programadas son el reparto de un puzle sobre el Centenario entre los alumnos de los centros de primaria de la ciudad; la organización de un debate sobre 100 años de ciudad; un proyecto audiovisual inmersivo en el nuevo espacio municipal ‘La Florida 6.0’, y una gran exposición en la biblioteca Tecla Sala.