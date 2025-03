Colapso en el metro de Bellvitge por descoordinación tras la avería eléctrica de Renfe

La avería en la catenaria de Rodalies este viernes 7 de marzo ha provocado una cadena de incidencias que han derivado en el colapso de la estación de Bellvitge, donde decenas de pasajeros, obligados a bajar en las vías de Renfe, han intentado buscar rutas alternativas para continuar su trayecto. Lo que comenzó como una incidencia puntual en la línea R2 Sud se convirtió rápidamente en una situación de caos.

El colapso en la estación de metro de Bellvitge (L1) se ha producido poco antes de las 10:00 h. Según han relatado vecinos de la zona a este diario, decenas de personas han optado por dirigirse a la estación de metro de la línea L1 en busca de una ruta alternativa. Sin embargo, la afluencia masiva ha desbordado la capacidad de la estación, "generando largas colas y aumentando el estrés entre los viajeros".

Agentes de atención al cliente de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han explicado a EL PERIÓDICO que no habían recibido notificación oficial por parte de Renfe sobre la avería ni sobre la llegada de este volumen de pasajeros. "De repente ha venido mucha gente y esto se ha llenado de colas. Les hemos dicho que tenían que pagar, porque al principio no querían hacerlo, pero nadie nos había comunicado nada. Somos operadoras diferentes", aseguran los trabajadores de TMB. También añaden que "nos pedían justificantes y no hemos podido hacerlos porque no teníamos la autorización".

Por su parte, fuentes de Rodalies han asegurado a este diario que sí se había informado a TMB antes de la evacuación de viajeros y que los justificantes de retraso debían solicitarse directamente a Renfe y no en el metro. "La falta de coordinación entre ambas operadoras ha contribuido a agravar la situación", declaran los agentes de TMB.

Otro elemento que ha aumentado la tensión ha sido la imposibilidad de comprar billetes con pago sin contacto en las máquinas expendedoras de TMB en Bellvitge. "Mucha gente ya no lleva tarjeta física ni efectivo, y esto ha complicado todo aún más. La gente venía cabreada y aún lo ha estado más", han indicado fuentes de la estación.

La avería eléctrica en Renfe

La mañana del viernes, sobre las 8:40 h, un tren de la línea R2 Sud quedó detenido a 800 metros de la estación de Bellvitge por una avería en la catenaria. Otro convoy que circulaba detrás pudo retroceder hasta El Prat, mientras las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17 operaban en vía única.

A las 9:55 h, tras más de una hora de espera, los pasajeros del tren averiado dehan tenido que bajar a las vías, algo que ha obligado a interrumpir la circulación de todas las líneas procedentes de Tarragona durante 45 minutos.