La movilidad en L'Hospitalet satisface a congresistas en el primer día del Mobile 2025 : "Ya lo tienen por la mano"

Ni la intermitente lluvia, ni el paro patronal de VTC convocado por Unauto, ni tampoco los retrasos arrastrados del caótico fin de semana en Rodalies parecen haber afectado la movilidad en el entorno del Mobile World Congress en el primer día de esta edición. El sentimiento entre los congresistas parece ser unánime: pese a una gran afluencia - prevén batir el récord con más de 2.700 expositores -, la organización y la movilidad son todo un éxito. "Ya lo tienen por la mano", sintetiza Sergi, uno de los asistentes.

Sergi es, precisamente, uno de los pocos congresistas que viene hasta el barrio de Gran Via Sud de L'Hospitalet en su coche privado. Al ser habitual del congreso, ya tiene controladas algunas artimañas para no morir en el intento de llegar a la Fira. "Salgo de mi casa, en el Poblenou, a media mañana. Vengo sin problema por la Ronda Litoral y aparco unas calles más allá", explica el congresista, que también elogia la organización interna del multitudinario evento. "Hay muchas filas, pero no paran de avanzar", asegura.

"Prácticamente solos"

Sin embargo, la experiencia de Sergi es diferente a la de mayoría de asistentes, que suelen utilizar el transporte público. Es el caso de Marc Sardà, Aran Piris y Sergi Gómez, tres estudiantes en prácticas para la empresa de videjouegos catalana Vanova, que exponen en el espacio para emprendedores 4YFN. Marc y Aran vienen desde Mataró y, pese a haber tardado una hora y media en llegar, su viaje ha sido muy cómodo. "En el bus de Mataró a Barcelona íbamos prácticamente solos, en el de Barcelona a L'Hospitalet se veían algunas acreditaciones más, pero también hemos ido muy tranquilos", aseguran.

Sergi Gómez, Aran Piris y Marc Sardà, en el entorno del MWC / Marc Asensio Clupés / EPC

Es el primer año en que estos tres jóvenes acuden al Mobile, y pese a que su expositor se encuentra en el Hall 8 de la Fira, independiente del resto, han quedado impresionados por su envergadura. "Es lo más grande que he visto en mi vida", asegura Sergi. También han quedado algo abrumados por el tamaño del evento los italianos Mattia Pace y Sara Di Giuseppe, empleados de la herramienta conversacional 'Spoki', que también exponen en el 4YFN. "Nos está costando conectar con otras empresas habiendo tanta gente, deberíamos haber cerrado más reuniones de antemano", lamentan.

Sara Di Giuseppe y Mattia Pace, a la salida del 4YFN del MWC / Marc Asensio Clupés / EPC

No obstante, la experiencia en el entorno del congreso les está siendo más sencilla. "Estamos en un hotel en el centro de Barcelona. Hemos cogido un metro y después el bus lanzadera [habilitado desde la plaza Espanya] y todo ha sido muy fluido. No nos hemos tenido que romper la cabeza".

Un "viaje cómodo"

Para otros congresistas, el modo de transporte forma parte de la experiencia del Mobile en sí. Es el caso de Tracey, que trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa londinense. Para esta asistente coger el metro desde el centro de Barcelona es algo más que una simple opción de transporte. "Siempre que viajo me gusta tomar opciones más locales, es más auténtico. Además, ya he estado de vacaciones aquí y domino bastante el metro", asegura. Sea por su dominio del suburbano o por diferencias con el horario local, lo cierto es que Tracey ha cogido el metro desde el hotel que le ha procurado su compañía antes de las 7:30 h y ha podido disfrutar de un "cómodo viaje".

Tracey, en la salida principal del MWC / Marc Asensio Clupés / EPC

Tampoco ha tenido problema alguno en llegar hasta L'Hospitalet Jonatan Wille, encargado de las redes sociales del medio especializado alemán HandyHase, uno de los más grandes del país teutón en materia de teléfonos móviles. Él, y dos miembros de su equipo con los que comparte AirBnB en el centro de Barcelona, han optado por coger el metro y los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) hasta la parada de Europa Fira. A pesar de haber venido por la mañana, aseguran que ambos medios de transporte estaban "normalmente concurridos". Más allá de la movilidad, Wille agradece que los espacios de restauración del congreso "sean más grandes" esta edición.

Jonathan Wille y sus dos compañeros del HandyHase en el entorno del MWC / Marc Asensio Clupés / EPC

A excepción de Sergi, ninguno de los testimonios tenía constancia del paro de VTC convocado por la patronal Unauto. A primera hora de la tarde, ya con la huelga desconvocada, se veían algunos coches de Uber, Cabify y Bolt en el entorno del congreso, pero nada comparado a los taxis, que han cargado continuamente clientes en el punto que el congreso ha habilitado para ellos en la avenida Joan Carles I, donde se encuentra el principal punto de salida del evento.

