Una inversión millonaria y el futuro Clínic relanzan el sector Can Rigalt al norte de L'Hospitalet

Al norte de L'Hospitalet de Llobregat le ha surgido una coyuntura propicia para salir del abandono urbanístico en el que lleva sumido desde hace un par de décadas. Allí se ubica el denominado sector Can Rigalt, área de unos 156.000 m2 donde contrastan su ubicación privilegiada —próximo a la Diagonal, en la intersección entre Barcelona, L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat— con su dejadez desde que la crisis financiera de 2008 dejó su desarrollo en la estacada. En 2007, el consistorio hospitalense aprobó un plan para retirar una aparatosa subestación eléctrica de Endesa que, todavía a día de hoy, obstruye la urbanización del sector. Pero el cambio de rasante para Can Rigalt se aproxima por la confluencia de dos movimientos: una inversión millonaria de la promotora inmobiliaria Metropolitan House, decidida a resucitar la zona, y el futuro aterrizaje del nuevo Hospital Clínic en los cercanos terrenos deportivos de la Universitat de Barcelona (UB) en la Diagonal.

"Queremos liderar la transformación de Can Rigalt", afirma a EL PERIÓDICO el presidente de Metropolitan House, Rafael Angulo. La promotora ha hecho ya efectivos 19 millones por la compra de unos 72.000 m2 de suelo a Empresa y Sacresa por su superficie en el sector, que equivale a unos 40.000 m2 de techo residencial. Esa cantidad, sumada al coste de construir los citados metros cuadrados a razón de unos 1.400 euros/m2, arroja una inversión total estimada en Can Rigalt de unos 75 millones de euros para relanzar el sector. La derrama corre a cargo de Metropolitan House junto con "un inversor", apunta Angulo.

En los próximos meses, Metropolitan integrará una Junta de Compensación con los otros propietarios de los terrenos: el Barça (35%) —que otrora compró los terrenos para una fallida Ciudad Deportiva que acabó en Sant Joan Despí—; el propio Ayuntamiento de L'Hospitalet (25,5%); y otros minoritarios (7,5%). Entre ellos deberán repartirse los derechos y cargas de la operación, cuyo coste total estimado es de unos 90 millones de euros. Unos 60 millones de los cuales corresponden al traslado de la subestación eléctrica que, como Metropolitan y el Ayuntamiento, también implicará al Barça. Fuentes del club ya certificaron a este diario su "compromiso" con el traslado de la subestación, si bien admitieron estar a la espera de que se retomasen "conversaciones, negociaciones y actualizaciones de proyectos y presupuestos para ver qué impacto tiene en la viabilidad económica" del club.

A ojos de Angulo, cuya inversión millonaria adelantó 'La Vanguardia', son cuatro los argumentos que justifican la necesidad de transformar Can Rigalt: la llegada del Clínic "como proyecto de país"; la "indigna" subestación eléctrica que molesta a los vecinos; la necesidad de vivienda asequible para jóvenes; y un parque comarcal de ocho hectáreas previsto en la transformación.

Consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de L'Hospitalet admiten el interés municipal por que el futuro Clínic amplíe alguna de sus instalaciones en Can Rigalt y dé servicio al norte de L'Hospitalet, asumiendo que los terrenos de la UB en la Diagonal puedan ser insuficientes para el nuevo campus sanitario. Fuentes conocedoras de la operación certifican que el espacio para el futuro Clínic "está calculado al milímetro" y trasladan la posibilidad de que se amplíe en Can Rigalt en el tejado de "un proyecto que deberá presentar el Ayuntamiento".

Lo que sí aúna consenso es que la operación aleja definitivamente de la zona a un nuevo Hospital General de L'Hospitalet, como ya adelantó este diario, que sigue contando con una reserva de suelo pero que quedaría 'tapado' por el Clínic. Fuentes de la Consellería de Salut ya reconocieron estar "estudiando varias opciones futuras de reubicación del Hospital General dentro" de L'Hospitalet, sin que todavía esté resuelto cómo queda el proyecto.

La aparatosa subestación eléctrica que obstruye la urbanización de Can Rigalt. / Manu Mitru

2027, límite para el traslado de la subestación

Metropolitan House, promotora especializada en proyectos residenciales de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el área de Barcelona, tiene decidido que impulsará las 378 VPO de la promoción de un total de 1.080 viviendas previstas. "Y el resto [la parte de mercado libre] ya lo negociaremos con algún socio", señala Angulo.

El también fundador de la promotora inmobiliaria guarda vínculo personal con Can Rigalt, ya que cuando llegó a Catalunya con 14 años vivió en el barrio de Pubilla Cases, donde se ubica el sector. Precisamente es en esa zona donde ha puesto el foco el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós (PSC), que ha hallado una alianza con la Generalitat para proyectar la reforma integral de los barrios norteños integrados en el área conocida como Samontà, que incluirá derribos en edificios degradados.

Pórtico de la masía de Can Rigalt. / Manu Mitru

En cuanto al plazo para tener lista la remodelación de Can Rigalt, Angulo habla de un horizonte a unos seis años vista, en torno al 2031-2032, tres años antes de la previsión para poner en marcha el nuevo Clínic. Lo que sí está sobre papel es el límite temporal para el traslado de la subestación eléctrica de Collblanc, instalación destinada a regular los niveles de la energía eléctrica hasta ahora propiedad de Endesa: el inicio del traslado está previsto para antes del año 2027, según el actual Plan de Red Eléctrica aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. De sus actuales 36.000 m2, pasaría a ocupar tras el cambio unos 8.000 m2 en otro punto de Can Rigalt.

"Metropolitan no será un obstáculo para el Clínic", insiste Angulo. "En 42 años de historia no hemos hecho una sola alegación y Can Rigalt, que es una pena que quedado olvidado todo este tiempo, quedará chulísimo para acoger al nuevo hospital como proyecto de país, rubrica el promotor.

