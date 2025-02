Vuelve a escalar el conflicto en los autobuses de L’Hospitalet: ahora es Moventis quien demanda al comité de huelga

Por primera vez en más de medio año, el pasado lunes 17 de febrero se empezó a vislumbrar un acercamiento entre empresa y trabajadores del servicio de autobús de L’Hospitalet y El Prat de Llobregat. En una mediación en el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) entre ambas partes, la compañía propuso abrir nuevas negociaciones sin requerir a los conductores desconvocar los paros aún programados. Una circunstancia que CCOO, el sindicato mayoritario dentro del comité de empresa de Marfina Bus —empresa del grupo Moventis que opera en L’Hospitalet—, celebró entonces en un comunicado, dado que el operador siempre había dicho que no negociaría mientras siguieran convocados días de huelga.

“A partir de ahora se abre un nuevo escenario, aquí veremos la posición de a empresa en estas nuevas negociaciones”, destacaba CCOO después de que la empresa solicitara abrir un periodo de diálogo por 15 días. Eso sí, el sindicato ya avisó entonces también de que no retirarían la demanda, salvo que la empresa aceptara antes “restituir todos nuestros derechos". Fuentes de Moventis, de hecho, ven como algo "positivo" de cara a alcanzar "puntos de encuentro" el acuerdo en el TLC que ha permitido abrir esta vía de diálogo. El acuerdo que se alcanzó en el TLC fue ratificado por las tres secciones sindicales con representación entre los trabajadores de Marfina —CCOO, USOC y UGT—, y se aprobó que las reuniones sean con la mediación del Departament d'Empresa i Treball, cuya intervención debe gestionar el operador de bus.

Sin embargo, la alegría inicial del sindicato fue aguada unas horas más tarde. CCOO envió una nueva misiva en la que explicaban que Moventis ha interpuesto una demanda contra los delegados del comité de empresa —integrado por CCOO y USOC— y en la que reclamaba que se considerasen ilegales las convocatorias de huelga desde el pasado mes de octubre de 2024, así como una “indemnización de 400.000 euros” a los siete delegados “en concepto de daños y perjuicios”. Fuentes del operador de buses de L'Hospitalet matizan que la demanda se refiere a los paros convocados en el mes de octubre, que consideran que "no contaban con una base legal sólida ni con una causa justificativa adecuada". Así, por la demanda de daños y perjuicios contra el comité de huelga, tamnbién está citado el sindicato UGT, sindicato con mayor representación, en la mediación del próximo día 26 de febrero en el TLC, como parte interesada, donde "nos posicionaremos en contra de la demanda de la empresa", adelanta Rafael Santoyo, secretario general de la sección sindical de UGT en Marfina.

Desde Moventis dicen que no es que piensen que los demás paros y jornadas de huelga que se han producido desde octubre sí contaran con una causa justificada, simplemente que no valoran que en esos casos faltase esa base legal. "Además, se están generando perjuicios económicos y operativos. La reclamación de 400.000 euros responde a los daños ocasionados a los vehículos y a la pérdida de horas productivas", añaden desde Moventis. Fuentes de la compañía dicen que no pueden señalar a nadie en concreto sobre los daños ocasionados, pero que les "preocupan", sobre todo, porque algunos actos "pueden poner en peligro la vida de cualquiera". No hablan en este caso de pinchazos en las ruedas o de daños en el retrovisor, sino de "lanzamientos de bolas de acero".

Conflicto encallado

La mediación de este lunes era una condición previa al juicio por la demanda de conflicto colectivo que, como adelantó este diario, el comité de Marfina Bus interpuso contra la modificación sustancial de las condiciones laborales llevada a cabo por el operador vía aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Unas variaciones que suponen cambios en el calendario laboral y de vacaciones de los trabajadores. Este juicio está previsto que se celebre el próximo 18 de junio.

Eduardo Migallón (CCOO), presidente del comité de empresa, afirma que, a su entender, Moventis está “elevando el tono del conflicto” con su demanda y la considera una “una forma de presión para el diálogo ya en marcha”. Migallón señala que, pese al jarro de agua fría que les supuso recibir una citación para el próximo 26 de febrero por la demanda de Moventis, su intención es seguir con el diálogo porque consideran que es el único camino para desatascar un conflicto enquistado. Desde Moventis apuntan que Marfina Bus está dispuesta a "establecer un diálogo y a trabajar en soluciones que garanticen un mejor servicio y unas condiciones laborales adecuadas", pero que esto no exime de que la compañía exija "responsabilidades sobre los perjuicios que se han provocado hasta el momento".

Desde el pasado mes de septiembre, el comité de empresa ha convocado múltiples jornadas de huelga y paros parciales que todavía continúan. El comité de empresa de Marfina presentó hace un mes una demanda de conflicto colectivo para solicitar la nulidad de la aplicación del artículo 41. Este supuso unos cambios que fuentes de Moventis defienden que “no han sido tomados a la ligera” y que, insisten, “es un mecanismo legal y necesario para alinear las condiciones laborales con las exigencias actuales del contrato y garantizar la sostenibilidad del servicio público”. Los trabajadores, por el contrario, consideran que los cambios en la jornada y sus vacaciones no han sido suficientemente justificados por la empresa. Un conflicto ya de por sí complicado, pero viciado además por una división sindical que también ha ido a más en los últimos meses y con unas elecciones sindicales en el seno de la empresa cuyo proceso justo arranca.

En las últimas semanas, además, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable del servicio de transporte público urbano, ha intercedido en el conflicto para reclamar a ambas partes que lleguen a un acuerdo y acabar así con las "perturbaciones del servicio" que usuarios denuncian sufrir desde hace meses. A su vez, la administración metropolitana estudia también "incumplimientos" detectados en la prestación del servicio de autobús de L'Hospitalet.