Comuns y vecinos de L’Hospitalet rechazan la posibilidad de construir un polideportivo en el parque de la Alhambra

“El barrio de Santa Eulàlia tiene pendiente el polideportivo, pero que no se toque el parque la Alhambra”. De este modo se ha expresado Miguel Mansergas, miembro de la Plataforma en Defensa del Parque de la Alhambra, este miércoles 12 de febrero en una rueda de prensa en este pulmón verde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Del mismo modo se han expresado Manuel Domínguez y Laura Alzamora, concejales de los Comuns en el consistorio hospitalense, quienes han organizado el encuentro para expresar su rechazo a la posibilidad de que el polideportivo termine construyéndose en parte de los terrenos del parque.

“Venimos a reafirmar nuestra posición respecto al parque de la Alhambra. Este no se toca. Hay que respetar la consulta popular del 2019. Aquí no se puede construir ni un polideportivo ni nada”, ha reivindicado Domínguez, portavoz de la sección local de los morados. La polémica no es nueva. El polideportivo es una promesa y reclamación con más de 30 años de historia. Sin embargo, en uno de los barrios más densamente poblados del área de Barcelona, la construcción del equipamiento choca directamente con la falta de espacios disponibles en un barrio con una población de más de 45.000 habitantes.

En un principio, la idea de que el polideportivo se ubicara en el parque de la Alhambra quedó enterrada tras la consulta de noviembre de 2019, en la que se pidió a los vecinos del barrio que eligieran entre el parque y unos terrenos en la calle Gasòmetre para construir el nuevo recinto deportivo. La segunda opción se impuso por algo más del 60% de los votos. No obstante, el proyecto inicial se reformuló. El edificio proyectado alcanzaba los 17 metros de altura. Unos volúmenes que pusieron en pie de guerra a los vecinos de los terrenos del Gasòmetre. En este caso, decían, no se oponían a la construcción del polideportivo como tal, pero sí a las magnitudes de la infraestructura.

De este modo, el tan necesario equipamiento volvió a quedar en punto muerto a la espera de llegar a un acuerdo o encontrar una nueva localización. Así, fue en septiembre de este 2024 cuando la entidad deportiva AESE, radicada en el mismo barrio de Santa Eulàlia, inició una recogida de firmas para solicitar que el polideportivo se construya en el parque de la Alhambra. Aunque el gobierno local no ha manifestado por el momento que contemple el parque de la Alhambra como principal opción, el consistorio emitió un comunicado hace unas semanas en el que decía que se han abierto a “estudiar diferentes ubicaciones" para “el futuro equipamiento deportivo de Santa Eulàlia y Granvia Sud”.

Laura Alzamora y Manuel Domínguez, concejales de los Comuns en el Ayuntamiento de L'Hospitalet. / Cedida

Más de 3.000 firmas recogidas

En el texto, el ayuntamiento remarcaba que tres entidades del barrio —la Agrupación Vecinal Granvia Sud, la Asociación Deportiva Santa Eulàlia y la Plataforma de Vecinos del Gasòmetre— han recogido 3.200 firmas a favor de la construcción del equipamiento en el parque de la Alhambra. Así, destacaba también que esta cifra “supera la de los votos a favor de la construcción en el espacio de la calle del Gasòmetre —2.491 de un total de 4.060 votos—, recogidos en el proceso participativo realizado en noviembre de 2019”.

Estos movimientos son los que han puesto en alerta a Comuns y vecinos para salir a rechazar que el parque se contemple como una opción real. “Parece con la recogida de firmas el Ayuntamiento tenga más argumentos para hacerlo aquí [en el parque de la Alhambra]”, ha apuntado Manuel Domínguez. Aunque el gobierno local no ha dicho que el parque de la Alhambra pase a ser su primera opción, Laura Alzamora ha insistido en que “tampoco han dicho que no”, motivo por el que han empezado a movilizarse.

A su vez, Alzamora ha insistido en que una “movilización interna” de una entidad privada como la llevada a cabo por el AESE no puede tener el mismo peso que una consulta ciudadana pública.

Cocheras y espacios verdes

El pasado mes octubre, el Pleno municipal aprobó, con la unanimidad de todas las fuerzas políticas, una moción presentada por el grupo municipal del PP que instaba a buscar alternativas a la ubicación de la calle del Gasòmetre para construir el equipamiento.

Entonces, la líder de los populares den la ciudad, Sonia Esplugas, recordaba que han pasado “más de 30 años de promesas incumplidas” y reflotaba la idea de que el equipamiento se ubicara en las antiguas cocheras de Rosanbus, las cuales han quedado en desuso este mismo año tras el cambio de operador al frente del servicio. Una posibilidad que requeriría primero de un acuerdo, dado que los terrenos son de titularidad privada. Por ello, en el caso de elegir esta opción, los más probable es que la administración local deba adquirirlos primero.

Los mismos Comuns también ven con buenos ojos esta posibilidad, dado que permitiría evitar la pérdida de metros cuadrados en zona verde en el parque de la Alhambra, uno de los tres únicos refugios climáticos naturales de la ciudad. Manuel Domínguez ha insistido también en la emergencia climática actual y las cada vez más frecuentes muertes por picos de calor como argumentos no solo para defender el parque, sino para insistir en su reforma para que ejerza aún más como pulmón del barrio y la ciudad.

En este sentido, el líder de los Comuns ha recordado que, fruto del acuerdo con el gobierno local para los presupuestos de 2024 y 2025 hay una partida reservada de 277.000 euros para llevar a cabo un concurso de ideas para el diseño del futuro parque, así como otra de 3,2 millones para la consecuente rehabilitación del espacio.