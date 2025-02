Alrededor de 200.000 jóvenes se formarán en inteligencia artificial de la mano de Fundación Princesa de Girona, Microsoft y Founderz

Alrededor de 200.000 jóvenes mayores de 16 años de todo el territorio español recibirán a lo largo de este 2025 una formación gratuita y ‘online’ en inteligencia artificial (IA). Lo harán gracias a una iniciativa conjunta entre la Fundación Princesa de Girona, Microsoft y Founderz que tiene por objetivo ofrecer a los jóvenes la oportunidad de “adquirir las habilidades tecnológicas clave para el uso eficiente de esta tecnología”, de modo que también mejoren sus futuras opciones laborales.

Pau García Milá, fundador y co-CEO de Founderz, ha explicado que la Fundación les pidió ayuda para poder organizar una formación que pudiera llegar al gran público y no quedarse encerrada en cursos y estudios más específicos que no van más allá de 20 o 30 personas. De este modo, en pleno auge de esta tecnología y con todas las dudas que genera, García Milá ha apuntado que ofrecen unos estudios generalistas con los que también quieren enviar el mensaje de que la inteligencia artificial “no es, ni mucho menos, una amenaza”, sino que es “una nueva realidad, que es cierto que no la pedimos, pero nos llegó, y que puede ayudarnos a cualquier profesión a trabajar de forma más eficiente”.

En esta línea, García Milá, también anterior ganador del premio Princesa de Girona, ha insistido en que la IA no quitará trabajos, sino que permitirá optimizar la gestión de todos los trabajos y que "todos debemos prepararnos para ser usuarios de la IA".

Esta iniciativa se ha presentado este lunes 3 de febrero en el marco de la inauguración del 'Tour del Talento' 2025, que este año ha arrancado en L'Hospitalet de Llobregat, ciudad que, en el primer día de actividades, ha concentrado a más de 2.500 participantes en el recinto ferial La Farga para asistir al evento ‘Princesa de Girona CongresFest’. El tour consiste en un programa que, solo en la segunda ciudad de Catalunya, ofrecerá más de 40 actividades entre el 3 y el 7 de febrero en múltiples formatos con el objetivo de favorecer el "desarrollo profesional" de los jóvenes. Este primer acto ha estado presidido por el Rey de España, Felipe VI. Después de L'Hospitalet, el tour viajará a Almería (del 10 al 14 marzo), León (del 7 al 11 de abril), Badajoz (del 5 al 9 de mayo) y Madrid (del 9 al 13 el junio).

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 03/02/2025 Barcelona. El Rey presidió el Princesa de Girona CongresFest, acto central del Tour del talent en el Hospitalet de Llobregat. Se ha entregado el Premi Princesa de Girona Social 2025. La Fundació presentará, el nuevo programa "Preparats, llestos, IA", en la foto el Rey. / ELISENDA PONS. EPC

Formación para los futuros líderes

Así, Pau Garcia-Milà ha sido precisamente el encargado de anunciar, durante el evento de la mañana, el lanzamiento de esta campaña educativa en materia de inteligencia artificial de gran alcance que, en Catalunya, cuenta además con el apoyo de la Generalitat.

En una línea similar a la del CEO de Founderz, Sonia Marzo, directora de capacitación en inteligencia artificial para Microsoft España, ha aseverado que, desde el gigante tecnológico “tenemos una vocación firme de un aprendizaje de inteligencia artificial para que llegue a todos, especialmente a la gente joven, porque van a ser los líderes del mañana”. Marzo ha remarcado que ese es el motivo por el que desde Microsoft se han abierto a esta “colaboración excepcional” con la Fundación Princesa de Girona y Founderz, para “tratar de acercarlo a todos los jóvenes y que la inteligencia artificial llegue absolutamente a todos”.

La plataforma, que estará disponible en catalán y castellano y cuenta con el apoyo del Institut Obert de Catalunya (IOC), ofrecerá cápsulas que trabajarán conocimientos básicos sobre las tecnologías de IA y la elaboración de instrucciones para “sacar el máximo rendimiento a los modelos de IA generativa (Prompt Engineering)”, así como otros aspectos como la “ética y el impacto social de esta tecnología”.

Curso de inteligencia artificial

El curso empezará con una introducción a la Inteligencia Artificial y seguirá una ruta de aprendizaje que permitirá profundizar en ella y realizar una inmersión práctica en esta tecnología. La metodología incluirá vídeos, materiales de apoyo, sesiones interactivas en directo, una mentoría de acompañamiento y la creación de una comunidad ‘online' donde los estudiantes podrán compartir sus dudas y reflexiones. Para finalizar la formación, los participantes tendrán que "superar un desafío con IA y 'prompt engineering' que combine creatividad, tecnología y responsabilidad social".

El curso está disponible desde este lunes 3 de febrero en la web de la Fundación Princesa de Girona y tendrá una duración aproximada de 10 horas, que los estudiantes podrán realizar "de forma flexible".

“Desde la Fundación Princesa de Girona queremos aportar soluciones a los retos formativos y de empleabilidad a los que se enfrentan los jóvenes. Este curso en IA ofrece las herramientas necesarias para adaptarse a las necesidades del mercado laboral”, ha destacado por su parte Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona.

La IA en el mercado laboral

Actualmente, según datos de Microsoft, el 68% de los trabajadores en España ha incorporado a la IA en su rutina laboral. De hecho, las empresas españolas ocupan “el cuarto puesto en Europa en adopción de soluciones de Inteligencia Artificial Generativa”, según los mismos datos. Sin embargo, esta posición baja hasta el decimocuarto puesto en el ránking europeo de disponibilidad de profesionales formados en IA, según datos de LinkedIn.

“En este sentido, el 64% de los directivos estatales no contratarían a personal no cualificado en IA, aunque sólo el 39% de los trabajadores han recibido formación de su empresa en esta materia y únicamente el 25% de las compañías espera poder ofrecer esta formación este año, según los datos de la última edición del Work Trend Index, el informe sobre tendencias laborales elaborado por Microsoft y LinkedIn”, explica la Fundación Princesa de Girona.