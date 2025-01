‘Històries de La Florida’: un libro para que los relatos de los márgenes salgan de la “trinchera”

Gerard de Josep es profesor en el instituto Eduard Fontseré, ubicado en el distrito Florida-Les Planes de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Suya es la idea de que los relatos y voces que muchas veces son relegados a los márgenes “tienen que arremangarse” y demostrar que saben “salir de la trinchera”. De Josep fue también quien impulsó en un inicio el libro ‘Històries de La Florida’, una recopilación de relatos de distintos jóvenes de entre 16 y 18 años del barrio hospitalense que recientemente ha visto la luz de la mano de la editorial Blackie Books.

“Lo decía muchas veces: algunos de los alumnos que escriben aquí [en el instituto Eduard Fontseré] son brillantes y lo único que necesitan es tener una puerta abierta por la que poder pasar”, explica el profesor, quien, después de ver la publicación de un libro con la misma idiosincrasia titulado ‘Històries del Raval’, habló con Blackie Books para llevar a cabo un proyecto similar en el barrio en el que enseña. De Josep celebra que haya una editorial que mire hacia barrios habitualmente arrinconados a los márgenes o señalados por el estigma y que no solo mire, sino que dé un “altavoz” a los jóvenes, “no porque necesiten una voz, que ya la tienen, sino para que se pongan los medios para que se les pueda escuchar”.

Pese a que el título puede llevar a pensar que todas las historias incluidas narrarán vivencias en La Florida o Les Planes, los y las responsables del proyecto se aseguraron de dar libertad creativa a los estudiantes, procedentes de los institutos Eduard Fontserè y Pedraforca, que fueron seleccionados por los textos presentados en distintos concursos literarios de sus respectivos centros. De este modo, aunque hay relatos inspirados en experiencias personales y con el barrio o L’Hospitalet como escenarios principales, también hay participantes que se decantaron por ubicar sus historias fuera de las fronteras de la que es el área más densamente poblada de la Unión Europea o que, incluso, han optado por el género fantástico.

Alba G. Mora, editora en Alpha Decay y quien se encargó de llevar a cabo los talleres de escritura con los jóvenes, así como la edición de sus textos, cree que el paso por los talleres les puede haber ayudado a soltarse más: “Había mucho miedo, que también comparto, a ‘qué va a pensar mi familia cuando lo lea’, porque algunos de ellos no se querían poner demasiado personales y otros venían con la idea de que solo podían escribir sobre La Florida. Y es una idea que les quité superrápido de la cabeza, porque mi intención no era que escribieran sobre el barrio o relatos ‘chungos’ del barrio”. Es decir, que los jóvenes no se quedaran con ese marco vinculado a la estigmatización —sobre todo, impuesto desde el exterior— con el que la propia Mora, originaria de La Florida, recuerda que también ha tenido que convivir.

Enerolis Bautista, una de las jóvenes participantes en la antología 'Històries de La Florida', de Blackie Books. / Manu Mitru

Aunque comenta que un inicio tuvo algunas dudas, Mora, originaria también del barrio de La Florida, asevera que el resultado final fue “muy satisfactorio” y que los jóvenes “terminaron soltándose y escribiendo lo que ellos querían escribir”. Más que en el barrio en sí, Mora celebra el impacto que el libro y los talleres hayan podido tener en los participantes: “Me consta que se lo han pasado muy bien, que han aprendido un montón, que algunos de ellos no se planteaban escribir nunca y han terminado escribiendo poesía, por ejemplo”.

Enerolis Bautista, ahora ya exalumna del Fontserè, es una de las jóvenes cuyo relato se ha publicado en el libro editado por Blackie Books. Actualmente, vive en la Torrassa, aunque ha sido vecina de La Florida durante la mayor parte de su vida. Explica que en los talleres buscaba, principalmente, “desarrollar el trasfondo” de un relato que ya había presentado a un certamen en la escuela y que le valió para ser seleccionada para acudir a los talleres en la Llavors.

Recuerda que Alba le dijo que intentara transmitir más, pero de modo que el lector se diera cuenta por si solo, sin explicarlo ella directamente, por ejemplo. Ahora, Enerolis cursa el bachillerato artístico en Deià Escola d’Art i Disseny, en Nou Barris, centro vinculado a la Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC), el mismo centro en el que prevé estudiar interiorismo más adelante. Aún así, explica que, aunque ahora no tiene tiempo suficiente, tiene la intención de, en algún momento futuro, escribir un libro junto con su amigo Roguer, también estudiante del Fontseré y otro de los autores de ‘Històries de La Florida’.

Roguer Ángel Díaz, uno de los jóvenes participantes en la antología de relatos 'Històries de La Florida', de Blackie Books. / Manu Mitru

Así, Roguer Ánguel Díaz, vecino de La Florida de toda la vida y futuro estudiante de veterinaria, celebra haber tenido profesores como Gerard que animan a los estudiantes a hablar y escribir y, en definitiva, a hacerse escuchar. En su caso, señala que en los talleres, como coincidía con sus amigos, se "distraía muy fácil" por lo que escribía más desde casa y luego pasaba los textos a Alba para que le aconsejara o corrigiera algunos aspectos. También le ayudó a encontrar sobre qué escribir. Porque aunque algunos participantes se dedicaron a perfilar los textos que ya habían presentado a los concursos, Roguer prefirió cambiar y escribir una historia más personal.

Que no se quede en una anécdota

Gerard de Josep insiste en que la publicación de los relatos en un libro, pese a que “parece un gran logro”, debe actuar más como “un punto de partida”. Conocedor de la precariedad que muchas veces rodea al trabajo de escritor para quienes no cuentan ya con un respaldo económico previo, tampoco pretende que sus alumnos se dediquen todos a escribir, pero sí que aspira a que el libro “no sea una anécdota”, sino que les pueda servir como base desde la que seguir aportando “nuevas visiones”, porque estas “abren la puerta a poder leer historias que vayan más allá de la experiencia del hombre blanco de clase media”.

De hecho, la misma visión que tiene la editorial, que explica que esta antología nace con el objetivo de detectar jóvenes interesados en la escritura y con “talento narrativo”, para “apoyarles en su formación como narradores y detectar nuevas voces y miradas sobre el territorio (y sobre la vida) que no suelen tener espacio”.

También Alba G. Mora apunta que le gustaría que el proyecto no se quede en el libro, sino que “fuera más allá” y que, por ejemplo, haya más talleres o seguimiento a algunos de los estudiantes. En definitiva, que pudieran tener un “acompañamiento” y que les dieran herramientas “para que si ellos quieren seguir escribiendo puedan hacerlo”. Por ahora, explica que aún sigue en contacto con algunos de los jóvenes, a los que les ha pasado correcciones para sus trabajos de fin de grado, les ha recomendado o tiene pendiente enviarles algunos libros o con quienes comenta la poesía que escriben.

