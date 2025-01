L'Hospitalet lanza una campaña de prevención y actuación en caso de incendio en los hogares

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en colaboración con Protección Civil, ha puesto en marcha una campaña informativa con consejos prácticos para evitar accidentes domésticos y saber actuar en caso de que se produzcan. La campaña recuerda que muchos incendios domésticos pueden evitarse con pequeños gestos y hábitos cotidianos.

Así, se recomienda evitar distracciones mientras se utiliza el fuego de la cocina, comprobar siempre que los fogones quedan apagados cuando se acaba de cocinar o mantener la campana extractora limpia. También se recuerda que en caso de que se encienda el aceite se debe tapar la sartén y apartarla del fuego y no tirar agua. L'Hospitalet registró el pasado año 187 incendios producidos en los hogares, la mayoría de ellos en invierno.

Fuera de la cocina, se recuerda la importancia de no sobrecargar los enchufes, no cubrir las luces o lámparas con materiales inflamables como tejidos y no manipular la red eléctrica. También la peligrosidad de secar la ropa acercándola a estufas o acercar los aparatos calefactores a materiales combustibles, tales como cortinas o sofá.

En caso de no poder salir de casa cuando se declara el incendio, se recuerda que es necesario refugiarse en una habitación exterior, sellar las rendijas con agua mojada y cerrar todas las puertas a su paso.