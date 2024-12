L’Hospitalet inicia la renovación de sus planes de emergencia tras cuatro años de retraso

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) avanza ya en la renovación de sus planes de emergencia. El Pleno municipal de diciembre ha aprobado de forma inicial el DUPROCIM, es decir, el Documento único de protección civil municipal. Es la hoja de ruta a seguir por parte de técnicos y equipos de emergencia para poder dar una respuesta eficaz y coordinada a las distintas situaciones de urgencia y peligro que puedan acontecer en una urbe. Una aprobación que llega con cuatro años de retraso, dado que el DUPROCIM debe revisarse cada cuatro años y la última vez que L’Hospitalet lo hizo fue en 2016.

En un Pleno local con ciertos momentos de tensión —como viene siendo habitual en los últimos meses en la ciudad— y en los que se recordó la reciente tragedia de la DANA en Valencia, el propio alcalde, David Quirós, remarcó que, pese a que los planes deberían haberse revisado ya en 2020, “los técnicos están preparados y en disposición de dar respuesta para mitigar situaciones que pueden acontecerse y no son previsibles”. Así, fuentes municipales insisten en destacar también que, pese a no tener los planes revisados, no significa que estos no existan, sino que se mantienen como referencia los últimos aprobados.

El documento no tiene todavía el ‘ok’ definitivo. Ahora se encuentra inmerso en un periodo de exposición pública en el que grupos municipales y entidades pueden presentar alegaciones, algo que la mayoría de partidos de la oposición ya anunciaron que harían, como los Comuns, que dijeron estar “alarmados” por algunos aspectos, como que en el apartado de infraestructuras “no aparece la L10 del metro”.

Por ello, el gobierno local deberá volver a llevar el DUPROCIM al Pleno, ya con las alegaciones resueltas, para su aprobación definitiva. Tras ello, todavía quedará un último paso administrativo, dado que los planes deberán enviarse a los servicios territoriales de Protección Civil de la Generalitat para su posterior homologación por parte de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

En el punto de mira tras la DANA de Valencia

El DUPROCIM, que integra en un único documento los planes de actuación municipales y protocolos de emergencia de los principales riesgos del municipio, fue antes aprobado por la Comisión Municipal de Protección Civil, el pasado 21 de noviembre, paso previo requerido para poderlo llevar al Pleno, y se estructura formalmente en siete documentos y un anexo.

Por lo que respecta al contenido, en el caso de L’Hospitalet, incluye los planes de actuación municipal relacionados con los planes especiales (INUNCAT, TRANSCAT, VENCAT, SISMICAT, PLASEQCAT, NEUCAT, AEROCAT, RADCAT, INFOCAT, el Plan especial de emergencias para pandemias y PROCICAT para emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril), así como los planes específicos asociados a peligros concretos propios del territorio o actividades del municipio.

Durante el transcurso del Pleno, representantes de todos los grupos de la oposición reprocharon al ejecutivo municipal que, tras cuatro años de retraso, la revisión del DUPROCIM llegara poco después del desastre de la DANA y de que los distintos partidos presentaran mociones en el Pleno de noviembre para que se pusiera el documento al día.

“Lamentamos que haya tenido que pasar una tragedia como la de Valencia para darle la relevancia que tiene”, reprochó por su parte la concejal de los Comuns Laura Alzamora, en una línea muy similar a la expresada por los portavoces de Vox, Francisco González, y PP, Sonia Esplugas. Por su parte, el portavoz de ERC-EUiA, el exPSC Jaume Graells, recordó que L’Hospitalet es una de las pocas grandes ciudades catalanas con los planes de emergencia sin renovar y, en la misma línea que los otros grupos, denunció que se actuara con “cierta improvisación” tas la catástrofe de Valencia. Pese a las críticas y anuncios a alegaciones, el DUPROCIM salió adelante con el voto favorable de todos los grupos excepto ERC, que se abstuvo.

Por lo que respecta al PSC, partido que gobierna en solitario en la ciudad, el concejal adjunto de Seguridad, Civismo y Recursos Humanos, José Antonio Alcaide, reprochó a la oposición que se utilicen “situaciones de tragedia para dar la sensación de que hay improvisación”. En esta línea, Alcalde insistió en que “un documento con 300 páginas no se improvisa” y explicó que el DUPROCIM lleva meses de trabajo técnico y que, aunque no sea obligatorio, ya el año pasado, durante la redacción del documento “ya se elaboraron consultas” a la Generalitat y que ahora se llevará todo el documento para que se apruebe o, en caso de ser necesario, se corrija algún elemento.