Los robos de carteras lideran el ránking de delitos que más afirman sufrir los vecinos del área de Barcelona

Los robos e intentos de robos de carteras, bolsos, accesorios de vehículos y móviles y las amenazas son los delitos por los que los vecinos del área metropolitana de Barcelona más afirman sentirse víctimas. A esta conclusión ha llegado la última Encuesta de Victimización del Área de Metropolitana de Barcelona (EVAMB), publicada este miércoles 18 de diciembre por el Área Metropolitana de Barcelona y el Institut Metrópoli a partir de una muestra de 7.607 entrevistas realizadas entre febrero y marzo de este año con respecto a los hechos delictivos percibidos durante el pasado 2023.

Los delitos más mencionados por las personas entrevistadas son los relativos a la seguridad personal (18,4%), como robos de bolsa o cartera, todos ellos sin violencia. El segundo ámbito con mayor frecuencia de victimización es el vehículo (8,1 %), que incluye robos del vehículo entero, de sus accesorios o de objetos de su interior. Y eb tercer lugar están los delitos contra la vivienda habitual (3,7%).

En términos de acciones delictivas específicas esgrimidas por los encuestados, el 'ranking' lo lideran los robos de bolsa o cartera (5,4%), los intentos de robo de bolsa o cartera (4,9%) y las amenazas (3,5%). Les siguen los robos de accesorios en vehículos (3,5%), los robos de móviles (2,9%) y los robos de objetos en interior de vehículos (2,9%).

La EVAMB constata que tres de cada diez vecinos de Barcelona afirman haberse sentido víctimas de algún delito el pasado 2023. También que, en la línea de que como más grandes son las ciudades mayor es su índice de victimización, Barcelona es la ciudad donde mayor proporción de población (29,8%) se sintió víctima de algún delito el pasado año. El dato de la capital se sitúa unos cuatro puntos por encima de la media metropolitana (26%), en la que convergen los índices de victimización de las principales zonas estudiadas: Besòs (25,9%); Llobregat (24,9%); y Vallès-Collserola (15,1%).

Por ciudades —el informe sólo analiza las de más de 75.000 habitantes—, la tendencia de 'a mayor población, mayor victimización' se mantiene en el área metropolitana. Barcelona (29,8%), L'Hospitalet de Llobregat (30%) y Badalona (27,3%) destacan como las tres ciudades donde mayor proporción de población dice haber sufrido algún hecho delictivo. En un segundo escalón se sitúan Santa Coloma de Gramenet (19,6%); Sant Cugat del Vallès (20,9%); Cornellà de Llobregat (21,4%); y Sant Boi de Llobregat (21,6%).

Nuevo sistema de seguridad metropolitana

La percepción de inseguridad es, precisamente, el problema que busca atajar el nuevo sistema de seguridad metropolitana que desarrolla el AMB. La última novedad, tal y como adelantó este diario, es que la administración metropolitana creará una empresa mixta con participación pública mayoritaria para gestionar el nuevo servicio de seguridad. La licitación del servicio se producirá durante el primer trimestre del próximo 2025.

Marta Murrià, jefa del Área de Convivencia y Seguridad Urbana del Institut Metrópoli, explica que “si bien la mayoría de la población metropolitana se siente segura en su barrio, una proporción significativa relata sentir inseguridad, sobre todo en determinados espacios urbanos y contextos sociales, y en mayor medida entre algunos colectivos como son las mujeres".

En la reciente entrevista con este diario, Gomà afirmó que los datos "no justifican ciertos alarmismos: la metrópolis de Barcelona se sitúa en niveles objetivos de seguridad como una de las áreas metropolitanas más seguras del contexto español y europeo". No obstante, el director del Institut Metròpoli sí reconoció haber constatado que "las percepciones ciudadanas no tienen que ver tanto con el delito en sí como con el cambio de las relaciones sociales y vecinales en los barrios".