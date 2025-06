IAIOS: la marca de ropa de Granollers que concentra toda su producción en un radio de 100 km

En un contexto dominado por el 'fast fashion' y la producción global deslocalizada, IAIOS, una marca surgida en Granollers (Vallès Oriental), plantea una alternativa basada en tres principios: proximidad, sostenibilidad y durabilidad. Su producto insignia es el jersey clásico: fabricado localmente, con hilo reciclado y diseñado para durar. La producción, toda dentro de un radio de apenas cien kilómetros entre Granollers, Igualada y Olot.

La firma fue creada en los años noventa por Amadeu Barbany, pero fue relanzada en 2016 por su hija, Gemma Barbany, que recuperó el proyecto familiar con una nueva visión: diseñarían un jersey para cada abuelo. El primero fue en homenaje al abuelo de Amadeu, y desde entonces se han creado más de una veintena, entre ellos uno dedicado a la ilustradora Pilarín Bayés. Cada jersey incluye una pequeña biografía del abuelo o abuela que le da nombre. “El primero aún se vende, siete años después, junto con la historia de mi padre”, explica Amadeu.

Hoy el equipo lo conforman Gemma, su padre y su hermano Bernat, al frente de una pequeña estructura que combina tradición textil y compromiso ambiental. Todo el material para fabricar la ropa se compra en la península Ibérica, y un 90% proviene de Catalunya. Únicamente para algunos productos, como los pantalones, tienen que recurrir a proveedores andaluces, ya que “la calidad que buscan no la encuentran aquí”.

“El objetivo era volver a fabricar jerséis como los de antes”, resume Amadeu. “Con materiales de proximidad, diseño cuidado y pensados para durar”. La durabilidad es uno de los ejes del proyecto: la primera prenda, dedicada al abuelo, simboliza esa forma de producir pensada para resistir el paso del tiempo. “Nosotros vamos a un nicho de mercado muy diferente del 95% de quien vende textil”, apunta Barbany.

Amadeu Barbany cofundador de la marca de ropa reciclada Iaios y propietario de la tienda de ropa Dracs de Granollers / Ferran Nadeu

La conexión entre generaciones ha calado entre los jóvenes, que hoy representan la mayoría del público de IAIOS. A menudo buscan algo más que diseño: quieren saber qué llevan puesto, quién lo ha hecho y con qué materiales. La firma ha respondido con transparencia y tallas inclusivas (de la XXS a la 4XL) y modelos que incorporan narrativa. “Eso es un valor añadido, aunque también nos complica el trabajo con los fabricantes. Aun así, siempre nos han apoyado”, afirma el cofundador.

El modelo productivo es claramente local. El hilo se produce en Olot, el tejido y la confección se realizan en Igualada, y el diseño y la logística se gestionan desde Granollers. Todo dentro de un perímetro de poco más de 100 kilómetros. “Esto nos permite reducir significativamente la huella ecológica del producto, a diferencia de las grandes cadenas que venden a costa del medioambiente”, afirma Barbany. “Trabajamos como antes. Los jerséis que se rompen los arreglamos. Nunca habrá dos iguales porque los hilos son reciclados y nunca se encuentra un color exacto. Ahí es donde se demuestra el poder de la artesanía”.

Catalunya recicla en un 14%

Según Barbany, en su época se reciclaba el 80% del textil, mientras que hoy el porcentaje es de solo un 1% a nivel mundial, y de un 14% en Catalunya. Cree que IAIOS representa “un granito de arena” para revertir esa tendencia. También lanza una cifra difícil de ignorar: actualmente se fabrican más de 100.000 millones de prendas al año en el mundo. “Ya estamos superando esa cifra”, alerta. “Antes, un jersey se usaba entre 800 y 1.000 veces. Ahora, en Catalunya, la media es de siete usos, y un 25% de las prendas compradas nunca se ha puesto. Eso ocurre porque hay jerséis que se venden a 20 euros”, señala.

El 90% de las ventas de IAIOS se producen en Catalunya. Aunque cuentan con una tienda online, el comercio físico sigue siendo clave. Únicamente, una tercera parte de todo su género lo vende a través de internet. La tienda, ubicada en la calle Santa Esperança de Granollers, fue construida sobre un antiguo solar con materiales del Vallès Oriental, priorizando la luz natural, la cerámica y la madera local.

Sin embargo, Barbany no oculta su preocupación por el comercio de proximidad. “Está en crisis. Cada vez se bajan más persianas. Montar un negocio pequeño es cada vez más difícil, y no hay relevo generacional”, afirma. Cree que no es un problema exclusivamente catalán, sino europeo. Por eso se siente orgulloso de que sus hijos hayan retomado el proyecto y le hayan dado un nuevo impulso. “Paradójicamente, aunque la marca se llama IAIOS, los clientes son jóvenes”.

IAIOS se ha consolidado como una marca para consumidores que valoran la coherencia: trazabilidad, identidad y diseño responsable. “Nuestro cliente quiere saber qué lleva puesto, cómo se ha hecho y quién lo ha hecho”, concluye.