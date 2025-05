Granollers estudia aumentar las ratios en las guarderías y desata la protesta del personal docente

El debate sobre las condiciones de escolarización en las Escoles Bressol Municipals (EBM) de Granollers (Vallès Occidental) ha alcanzado un punto álgido. El Ayuntamiento, ante el aumento constante de la demanda, contempla como uno de los escenarios posibles para el curso 2024-2025 la opción de incrementar las ratios de alumnos por aula en los grupos de 1-2 y 2-3 años, ajustándose así a los máximos permitidos por el decret vigent de la Generalitat. Aunque la decisión no está tomada —se conocerá este viernes, cuando finalicen las inscripciones—, el anuncio ha encendido las alarmas entre el personal educativo.

Actualmente, las escoles bressol municipales trabajan con ratios dos alumnos por debajo de lo que marca el decreto: 11 niños en I1 frente a los 13 permitidos, y 18 en I2 frente a los 20 estipulados. En palabras de la regidora d’Educació, Isabel Llorente (PSC), Granollers ha mantenido históricamente ratios más bajas que la media catalana como apuesta por la calidad educativa. Sin embargo, la situación ha cambiado.

“El número de solicitudes crece cada año desde que se implantó la gratuidad. Solo este curso se han registrado más de 170 peticiones a partir de la gratuidad en I2. Doblar las plazas de 18 a 36 para este año es un primer paso, pero seguimos con un desfase entre la oferta y la demanda”, afirmó Llorente en rueda de prensa, subrayando que en comparación con otras capitales comarcales, Granollers está por debajo de los estándares normativos.

Según el Ayuntamiento, si se optara por aumentar las ratios, casi 30 niños más podrían acceder a una plaça pública. Eso sí, este ajuste vendría acompañado de medidas de refuerzo: un profesional adicional por escuela con formación profesional dual, más la incorporación de un educador o maestro por centro, con el objetivo de asegurar el acompañamiento pedagógico y la atención personalizada a la infancia, especialmente ante el aumento de niños con necessitats educatives de suport específic (NESE).

Paralelamente, el consistorio ha decidido financiar 36 plazas en escuelas bressol privadas, el doble que el año pasado, cuando se concertaron 18. Esta medida busca aliviar la presión sobre las EBM municipales, aunque también ha generado inquietud sobre la privatización encubierta del servicio público.

Protesta de las escuelas

La respuesta del personal docente de las tres escoles bressol municipales ha sido contundente: han convocado una concentración para el próximo martes 20 de mayo, a las 17:30 h, en la emblemática Porxada. El acto pretende ser un clamor colectivo en defensa de la calidad educativa de 0 a 3 años, y está dirigido a toda la comunidad educativa, incluyendo familias, antiguos alumnos y ciudadanía en general.

Para las profesionales, el incremento de alumnos por aula —aunque sea solo de uno más— no es una medida neutra. Supone una sobrecarga en un contexto en el que ya se gestionan grupos diversos, con un notable número de menores con necesidades específicas, y donde la atención individualizada marca la diferencia en esta etapa vital del desarrollo. En sus palabras, subir ratios sería una regresión que pone en juego el modelo de calidad que caracteriza a las EBM de Granollers.

Nueva escuela infantil

La regidora Llorente no oculta la complejidad del momento. “Estamos valorando todos los escenarios posibles. No se ha tomado ninguna decisión aún. Si se decidiera aumentar las ratios, sería dentro de la legalidad vigente, como ya hacen la mayoría de municipios catalanes. Pero no lo haríamos sin recursos extra: más profesionales, más soporte, más formación. Nunca iríamos hacia atrás en calidad sin compensar con medios adecuados”, sostuvo.

Además del posible ajuste en ratios y del refuerzo de plazas concertadas, el Ayuntamiento avanza con otros planes: ya se proyecta una nueva escola bressol en suelo municipal, que podría ver la luz “tan pronto como se asegure el financiamiento”. De momento, no se han dado más detalles al respecto, pero la intención está clara, ampliar la oferta pública de forma estructural.