El Vallès Oriental celebra la ampliación del Gran Premio de motociclismo en el Circuit de Barcelona-Catalunya hasta 2031

El Vallès Oriental celebra el anuncio que afianza el Circuito de Barcelona-Catalunya en el calendario de pruebas del mundial de motociclismo hasta el año 2031. La cita supone un impacto de país de unos 400 millones de euros, parte de los cuales se retienen en la comarca, sobre todo en hoteles y restauración.

El sector hotelero destaca que no sólo garantiza la ocupación al cien por cien durante la semana de la prueba, sino que también permite a los establecimientos proyectar reformas con larga mirada. La industria también aplaude la renovación, que refuerza el entorno del Circuit como polo vinculado al motor para potenciar un hub especializado en el sector. El anuncio avala, además, la petición de crear un nuevo apeadero que agilizaría la llegada de los espectadores en tren.

El alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, ha celebrado el anuncio de renovación, que se hará efectivo mañana, y que supone algo importante en un momento en el que Dorna está recalibrando el volumen de pruebas previstas en la Península Ibérica. En este sentido, ha destacado que la prueba, que se celebra desde 1991, tiene un impacto estimado de 400 millones de euros a escala de país: "La aportación pública que se hace devuelve de forma sobrada con el impacto económico que después el Circuit tiene en actividad privada", ha destacado en el ACN.

"Si no fuera así, no se entendería que hubiera tantos territorios fuera de Catalunya, y no hablo sólo de Madrid, que desearían poder tener un gran premio de Fórmula 1 o de MotoGP", ha añadido. Uno de los grandes barómetros del impacto que tiene en el territorio una prueba de este tipo es la ocupación hotelera, que en la semana en la que se celebra se encuentra al cien por cien en todo el Vallès Oriental, con unas 1.500 plazas disponibles, pero también en comarcas del entorno, principalmente Barcelonès, Vallès Oriental y Osona.

"La ampliación hasta 2031 es importante para los hoteles del Vallès Oriental porque nos da una seguridad de tener eventos destacados en la comarca, a los propietarios les da mucha más tranquilidad para poder hacer inversiones y renovaciones", ha argumentado la presidenta de la Asociación Hotels Vallès Oriental, Sílvia Brunet. En este sentido, ha añadido que no sólo se desplaza a la zona al personal de las escuderías, sino también a empresas que están vinculadas con el sector del motor y que también hacen uso de los hoteles, en algunas ocasiones durante la semana de la prueba y también la siguiente.

‘Hub’ de automoción

La presencia de las pruebas de motor en el Circuit también se ve como un catalizador para potenciar la industria del sector en el entorno vallesano, y refuerza la voluntad de impulsar un hub de movilidad sostenible. Esto sería posible a partir del Plan Director Urbanístico (PDU) vigente desde 2016 y que afecta a los municipios de Montmeló, Granollers y Parets del Vallès en un espacio de 70 hectáreas.

Actualmente, está en proceso de revisión para realizar modificaciones de usos de los terrenos y reordenar las actividades que deben desarrollarse alrededor del Circuito, desde industriales a formativas o de lúdicas y comerciales. Esto debe permitir el aterrizaje, entre otros, de empresas vinculadas al motor.

"Este hub se basaría en tres pilares básicos, el de la atracción de la industria relacionada con la movilidad sostenible, el desarrollo de I+D+I y el de la formación", ha destacado el presidente de la Unión Empresarial Intersectorial (UEI), Pep Garcia, que celebra que el Gran Premio de motociclismo se mantenga en Catalunya, y que espera. "Tenemos el único circuito del mundo donde se celebran MotoGP, Superbikes y el gran premio de Fórmula 1", ha añadido.

Sin embargo, García ve en la apuesta por ampliar el Gran Premio de motociclismo como un impulso para promocionar la industria del motor en el ámbito del Vallès.

Mejora de las infraestructuras

Con la renovación hasta 2031 del MotoGP, se reafirma la necesidad de mejorar las infraestructuras de acceso al Circuit, que suele colapsarse con la celebración de grandes premios por la llegada masiva de vehículos. Por este motivo, el transporte público ferroviario es una apuesta que cada vez gana más adeptos, y que el pasado año llevó a la prueba de motociclismo a unas 80.000 personas.

En este sentido, el alcalde de Montmeló ha reafirmado la necesidad de reforzar el acceso en tren, que hoy en día permite llegar a través de las líneas R2 y R8 con la posibilidad de desplazarse desde el municipio a la prueba a pie o en bus lanzadera. En este sentido, los ayuntamientos de Montmeló y Granollers y el Circuit han presentado alegaciones al proyecto de desdoblamiento de la línea R3 para que incluya un nuevo apeadero a la altura del Circuit.

"De hecho, en el Plan Director de Infraestructuras de Catalunya estaba contemplado que en el diseño de la Línea Orbital Ferroviaria que debe conectar Mataró con Vilanova y la Geltrú en segunda corona se pudiera generar una estación intermodal en Montmeló", ha destacado Pere Rodríguez: "Es muy interesante líneas que llegarían a comarcas como el Ripollès, la Cerdanya, Osona, el Maresme o el Garraf, entre otras.