Unos 100 pisos de protección oficial de Granollers dejarán de serlo este 2025

146 pisos de protección oficial ubicados en Granollers dejarán de serlo este mismo 2025. Se trata del año en que más viviendas se liberalizarán en la gran ciudad catalana desde ahora hasta 2030. El próximo 2026 ocurrirá en otro centenar de pisos. Y entre 2030 y 2039, otros 1.110. Según datos del Govern a los que ha accedido EL PERIÓDICO. Ello no implicará, no obstante, que todos ellos vuelvan al mercado privado y 'pierdan' sus actuales condiciones asequibles para los más vulnerables, ya que fuentes de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica precisan que los que son de titularidad pública seguirán siéndolo de manera "indefinida".

El concejal de vivienda de Granollers, Sergi Fernández, ha explicado que la descalificación de viviendas de protección oficial es un proceso que seguirá produciéndose de forma progresiva en los próximos años. “Se irán liberando año tras año. Son los únicos inmuebles que se construyeron durante los años 90 e incluso en 2000, bajo una legislación que establecía una fecha de caducidad en el régimen de protección oficial”, ha señalado. Afortunadamente, ha añadido, “esto ya no es así. La ley actual no permite la descalificación, aunque revertir los efectos de leyes pasadas es una tarea complicada”. Fernández ha asegurado que la Generalitat está trabajando para mantener la protección, pero ha admitido que a nivel de los ayuntamientos todavía no se ha avanzado suficientemente en esta cuestión.

El responsable municipal ha remarcado que el consistorio está inmerso en la redacción del nuevo plan local de vivienda, que busca alinearse con el Plan Territorial Sectorial aprobado en octubre de 2024. “El reto es mayor porque debemos hacer un análisis no solo de las VPO actuales, sino también de las que se descalifican cada año”, ha apuntado. Fernández ha defendido la necesidad de ampliar paulatinamente el parque público de vivienda mediante la compra de inmuebles del mercado privado o el mantenimiento de precios limitados en aquellas que pertenecen a iniciativas privadas. “Debemos luchar contra los errores del pasado, movilizar recursos y crear más oferta asequible, ganando terreno desde lo público frente a lo privado”, ha concluido.

36.000 pisos en toda Catalunya

En el global de Catalunya, el 37% de los pisos de protección oficial en Catalunya dejarán de serlo en 2030. Serán 36.000 inmuebles que actualmente son de protección oficial, pero que dentro de cinco años se descalificarán. A corto plazo, Catalunya perderá este 2025 algo más de 7.800 viviendas protegidas. El resto son pisos cuya protección oficial es indefinida y, por tanto, no caduca.

Circunscribiendo el perímetro al área metropolitana de Barcelona, este territorio concentra el 40% del parque de Vivienda de Protección Oficial (VPO) que hay en Catalunya. Se trata de la conurbación urbana catalana donde se concentra la mayor parte de la población catalana (3,3 millones) y la que acumula más demanda de pisos protegidos: en diciembre de 2023 había 73.772 personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda VPO de la Generalitat frente a las 52.626 viviendas con esta calificación.

Pese a que la oferta sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda, el 56% del parque protegido del área metropolitana de la capital catalana no perderá nunca esta calificación. Una cifra que contrasta con el total de Catalunya, ya que la perpetuidad solo alcanza al 38% de las viviendas en el ámbito catalán. El resto de inmuebles, un 44% en el caso metropolitano y un 62% a escala catalana, se descalificarán en los próximos años y algunos perderán su protección. Serán estos los que no pasen a manos de la Generalitat o de entes locales que decidan mantener la licencia.