Najwa Nimri, la gran olvidada de los Goya 2025

"No es justo, es política", aseguraba la actriz Najwa Nirmri cuando se anunciaron las nominaciones a los Premios Goya el pasado diciembre y en las que su nombre no figuraba. Se le ha atribuido el título de 'la gran olvidada de los premios' por su gran papel en 'La Virgen Roja' que no ha optado al cabezón este sábado.

En el filme de Paula Ortiz, que contaba con 9 nominaciones en los premios, narra la historia real de Hildegart Rodríguez (Alba Planas), una joven pionera feminista de la época de la Segunda República que se encuentra asfixiada por su madre, Aurora Rodriguez (Najwa Nimri). Ese papel que interpreto Nimri la colocó en una de las favoritas para llevarse el galardón pero muchos se llevaron la sorpresa antes de tiempo de que ni optaba a la victoria.

Después de escribir dichos tuits en descontento con la no nominación, numerosos fans saltaron a escena para apoyar a la intérprete con numerosos mensajes de ánimo. Unos mensajes que luego fue retuiteando ella, respondiendo también a algunos de ellos.

Forqué y Feroz

Nimri sí que obtuvo nominación en los Forqué y los Feroz. Sin embargo, otras favoritas para llevarse el cabezón en la categoría de mejor actriz se le han impuesto: Carolina Yuste, que ya ha ganado el Forqué por La infiltrada; Emma Vilarasau, que se alzó con el Feroz por Casa el llamas; Patricia López Arnaiz por Los destellos; y la pareja almodovariana formada por Julianne Moore y Tilda Swinton en La habitación de al lado.