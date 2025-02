El aplaudido discurso de Eduard Sola a las 'supermadres' tras recoger el Goya por 'Casa en flames'

El escritor Eduard Sola lo ha vuelto a hacer y ha exhibido en los Premios Goyas sus aptitudes para calar en la audiencia al recoger el galardón al Mejor Guión Original por 'Casa en Flames. Sola lo ha vuelto a hacer. Si en los Gaudí logró conmover a Catalunya con un emotivo discurso en el que se enorgullecía de sus raíces 'charnegas' y humildes, este sábado ha protagonizado otro aplaudido alegato tras recibir Goya 2025, que ha dedicado a las 'supermadres'.

"Bona nit a tothom, joder", empezaba Sola su discurso, visiblemente emocionado. En el clímax de 'Casa en Flames, el personaje de Montse, interpretado por Emma Vilarasau, le dicen que el amor es dar sin recibir nada a cambio. Entonces Montse levanta el dedo y dice 'una merda'. Somos hijos de una multitud de 'supermadres', mujeres a las que se les exigió trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo de dentro de ella. Nos vistieron, nos alimentaron y nos criaron mientras combinaban con ocho horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos. Nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia. Muchos padres no estuvieron a la altura, tampoco el estado de bienestar. Por ello esas supermadres pueden hoy levantar el dedo legítimamente y mandarnos a la mierda", ha añadido.

"Mandemos un mensaje a nuestras madres. Digámosles que aunque parezca que no, somos conscientes de todo lo que hicieron por nosotros y que si somos quienes somos es gracias a su persistencia, a los platos que nos pusieron a la mesa y a los besos que nos dieron al dormir. Digamos a nuestras madres que las queremos. Y mientras mandamos este mensaje, construyamos un mundo en el que los cuidados no se sustenten en el sacrificio de nadie. Apostemos por una crianza que no necesite supermadres, sino solamente de madres y padres con la estructura social y económica necesaria para querer y educar en libertad y dignamente", ha reiterado emocionado.

En esta categoría también estaban nominados Alberto Marini y Marcel Barrena, por 'El 47'; Javier Macipe, por 'La estrella azul'; Amèlia Mora y Arantxa Echevarría, por 'La infiltrada'; y Aitor Arregi, Jon Garaño, Jorge Gil Munarriz y Jose Mari Goenaga, por 'Marco'.

El discurso de los Gaudí

"Nos gustaría tener una cala en la Costa Brava y un barquito para salir a navegar. Pero no lo tenemos. En casa somos orgullosamente charnegos (…). Si mi abuelo era analfabeto y yo me dedico a escribir, es porque algo ha pasado, y eso se llama progreso. Si estoy aquí delante recogiendo un Gaudí no es gracias solo a mí, sino a la escuela pública. Si yo me dedico a escribir es que algo estamos haciendo bien. Enviemos a la mierda a los xenófobos, los que se aprovechan de los demás, sigamos, por favor, acogiendo a los de fuera, con los brazos abiertos, y veremos cómo en unos años escribirán grandes historias catalanas”.